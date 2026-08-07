El PP de A Coruña alega contra los nuevos cobros a los alumnos de la Orquesta Joven de la Sinfónica, de hasta 600 euros al año

La Junta de Gobierno del Consorcio para la Promoción de la Música, que gestiona la Orquesta Sinfónica, aprobó en junio, de manera provisional, una ordenanza que actualiza las tasas e incluye un pago de 300 euros anuales para los usuarios de las actividades educativas de la Orquesta Joven. En el caso de que también se proporcione alojamiento, el abono sube hasta los 600 euros al año. El grupo municipal del PP, que votó en contra, ha presentado alegaciones para eliminar este pago.

El portavoz municipal del grupo, Miguel Lorenzo, acusa al Concello de "poner precio al talento y a la formación de nuestros jóvenes", si bien los representantes de la Xunta presentes en la junta de Gobierno votaron a favor de la actualización. "La cultura debe abrir puertas, no levantar barreras económicas que pueden impedir a muchos seguir desarrollando su vocación musical", defiende Lorenzo. Los populares piden que "ningún joven vea limitada su formación musical por razones económicas".