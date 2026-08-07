El reciclaje de A Coruña se actualiza con los nuevos puntos limpios para barrios: así son los 14 contenedores piloto ya instalados

El sistema de reciclaje urbano en A Coruña se actualiza con la instalación de los primeros 14 puntos limpios de proximidad en los barrios. Estos depósitos, que se encuentran en fase piloto, se distribuyen de momento por Matogrande, con tres unidades; Xuxán, con cuatro; Novo Mesoiro, con tres; y Os Rosales, con cuatro. El objetivo es facilitar el fin de residuos domésticos "de carácter especial" sin espacio en contenedores convencionales, como explicó la alcaldesa, Inés Rey, durante la presentación. Los ocho tipos de deshechos que podrán ser depositados son lámparas LED y de otro tipo doméstico, cartuchos de tinta y tóner, envases con restos de sustancias peligrosas, pequeños aparatos eléctricos, cápsulas de café, ajuar doméstico como vajilla, aerosoles y baterías.

En la presentación, Rey explicó que los emplazamientos de estos puntos limpios serán cerca de "centros cívicos, escolas, mercados municipais, bibliotecas ou espazos público" para garantizar el acceso a toda la ciudadanía, ya que los contenedores están homologados y cuentan con inscripción en braille. En total, serán hasta 70 módulos de este tipo los que se distribuirán por todos los distritos de la ciudad.

A simple vista, los depósitos se encajan y disponen de aberturas señaladas con el tipo de residuo que admite. En el interior, cada armario esconde un contenedor específico y diferenciado para los desechos. "As categorías dos contenedores para os residuos pódense ir modificando en función das necesidades da veciñanza", expresó Rey, que lo ejemplificó con un depósito para radiografías cerca de un centro de salud. Cada punto limpio de proximidad está identificado con un código en el cartel que los acompaña.

Uno de los nuevos puntos limpios de proximidad. / Casteleiro

El sistema de uso será a través de una tarjeta para contenedores de basura y es el primer modelo en el que se aplica. Entrará en vigor en diciembre, según señaló la concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira. La tarjeta estará vinculada a la aplicación móvil anunciada en mayo para tirar la basura. Por el momento, es posible hacer uso de ellos porque se encuentran abiertos. El diseño de los equipos impide los actos vandálicos, ya que cuenta con un cierre electrónico, y están protegidos con una pintura que repele el espray. Además, en su construcción se ha elaborado "material anticorrosión para evitar que a chuvia, o salitre ou os ouriños de cans poidan estropealos".

Extensión del plan de reciclaje

"O plan forma parte deste proceso de modernización na xestión de residuos. Queremos ir máis alá implantando un modelo de proximidade. Queremos ir reducindo estes residuos da fracción resto e, polo tanto, promover hábitos de economía circular. Temos unha infraestrutura moderna. Damos un salto cualitativo na xestión e recollida dos residuos domésticos", comentó Rey sobre los nuevos puntos limpios para los barrios.

La red de recogida urbana de basuras de A Coruña cuenta actualmente con once minipuntos limpios "operativos y con una elevada participación ciudadana", según explica el Ayuntamiento. El modelo de la recogida separada, como lo denomina el Gobierno municipal, "se consolida" con las nuevas catorce bases de reciclaje.