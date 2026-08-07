Renfe refuerza la conexión entre A Coruña y Vigo para el día del eclipse con el doble de plazas en Media Distancia

Renfe reforzará los servicios de Media Distancia de la conexión Vigo y A Coruña en ambos sentidos, que doblará la composición de los trenes, lo que supone un incremento de la oferta en 1.400 plazas. La empresa ferroviaria adopta esta medida tanto en Media Distancia como en Cercanías para favorecer la movilidad de aquellas personas que quieran acceder a las zonas con mejores puntos de observación y regresar a sus ciudades una vez concluido en evento. También se reforzarán los corredores del norte, con especial incidencia en Galicia, Asturias o País Vasco. La medida forma parte del dispositivo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para el eclipse.

Respecto al servicio de Cercanías de los principales núcleos urbanos, las líneas de Galicia, Cantabria, Asturias, Castilla y León también ampliará su servicio dentro de las estaciones, aumentando el personal operativo, tanto en taquillas como en puntos de información, con más vigilantes en los puntos con mayor afluencia de personal.

En el ámbito del transporte terrestre, la Dirección General de Carreteras y Dirección general de Tráfico (DGT) van a implantar recomendaciones sobre la activación preventiva de luminarias en la red de carreteras del Estado durante el eclipse, especialmente en los minutos de máximo oscurecimiento y en condiciones de atardecer. También procederá a la minimización de afectaciones al tráfico por obras activas para reducir el riesgo de atascos y bloqueos.

Transporte marítimo en A Coruña

La Dirección General de la Marina Mercante ha emitido guía de recomendacioness dirigidas a los patrones y usuarios de embarcaciones de recreo para la jornada del eclipse solar total. Ese día se prevé una concentración de embarcaciones en los puntos de visualización clave en aguas adyacentes a las costas de A Coruña, Lugo, Asturias, Santander, Bilbao, Castellón, Valencia, Tarragona e Illes Balears.

Las directrices de Marina Mercante incluyen extremar las precauciones ante embarcaciones próximas, mantener escucha en el canal 16 de VHF y estar atentos a cualquier indicación que se pueda transmitir por esta vía. Asimismo, es de obligado cumplimiento no llevar a bordo un número de personas superior al máximo permitido en los certificados de la embarcación.

Salvamento Marítimo (SASEMAR) cuenta con un plan de acción concreto para el 12 de agosto. Los helicópteros de Salvamento Marítimo con bases en A Coruña, Palma, Valencia y Santander permanecerán de guardia en sus bases durante el eclipse. También se colocarán dos remolcadores de Salvamento Marítimo en A Coruña y Palma durante las horas previas y posteriores al eclipse para dar cobertura de seguridad, remolque y asistencia a buques y cruceros en caso de emergencias.

SASEMAR ubicará catorce unidades de tipo Salvamar, dos de ellas en A Coruña, y diez lanchas de Salvamento, también dos en A Coruña y dos en Fisterra, en sus bases o en lugares estratégicamente definidos para permanecer durante las horas previas y posteriores al eclipse.