El carril bici de los Cantones en A Coruña avanza con las obras de su trazado de 650 metros
La obra total se completará en los próximos meses y el carril bidireccional de tres metros de ancho está "prácticamente finalizado" entre la Marina y Entrejardines
La remodelación de los Cantones en A Coruña avanza con la proyección del carril bici que conectará la plaza de Mina con el entorno de la Autoridad Portuaria, un trazado de cerca de 650 metros que se encuentra en fase de obra y se completará en los próximos meses. Esta vía, que bordea espacios como el Teatro Colón o los jardines de Méndez Núñez, se encuentra abierta al tránsito entre la Marina y Entrejardines. En ese tramo, el carril bidireccional y de tres metros de ancho ya está "prácticamente completado", informa el Ayuntamiento.
La renovación de las infraestructuras culmina con la segregación de calzada y aceras, con la separación a su vez de carril bici y carretera. El objetivo es favorecer la seguridad vial y crear espacios propicios para la circulación familiar en vías ciclables. Otro aspecto destacado del nuevo carril bici direccional es el nuevo paso peatonal con la calle Sánchez Bregua. La consecuencia es la supresión de un pequeño tramo habilitado tiempo atrás sobre la acera que bordea Méndez Núñez. El Ayuntamiento informa también de que en las próximas semanas se reubicará la estación de BiciCoruña del Cantón Grande al entorno del carril bici.
La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, explicó la renovación de los Cantones respondió a la necesidad de mayor espacio peatonal en la pandemia de covid-19, que generó a su vez un carril bici provisional. “Durante la pandemia de la covid-19, y atendiendo a la normativa sanitaria vigente por aquel entonces, ampliamos la superficie peatonal de los Cantones para facilitar el tránsito con distancia de seguridad. Fue una medida que también nos sirvió de prueba piloto para valorar la aceptación de una remodelación de los Cantones en el futuro”, indicó la regidora.
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