Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tensión financiera en la UDCExpansión de la refinería de A CoruñaPuertas abiertas en el HelimerHantavirus en GaliciaFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

El éxito de 'La Odisea' de Nolan devuelve el interés por los clásicos en las librerías de A Coruña: "Es bueno mirar hacia atrás"

Las editoriales facilitan el acceso a la literatura clásica con ediciones más atractivas y asequibles para los lectores actuales

Eva Cameán y Rober Cagiao con 'La Odisea' en la caseta de Lume en la Feria del Libro

Eva Cameán y Rober Cagiao con 'La Odisea' en la caseta de Lume en la Feria del Libro / Casteleiro

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Adrián Lede

A Coruña

El viaje desde la pantalla hasta las estanterías apenas requiere recorrer los pocos metros que separan los jardines de Méndez Núñez, donde se celebra la Feria del Libro, de los Cantones Cines. Un trayecto mucho más sencillo que el que realiza Matt Damon, que da vida a Odiseo —Ulises en la tradición latina—, en La Odisea, el último éxito de Christopher Nolan, que ha reactivado el interés por los clásicos en las librerías de A Coruña.

Rober Cagiao, de la Librería Lume, confirma que el estreno ha tenido una respuesta inmediata. "Hicimos una mesa dedicada a La Odisea en la feria y se está vendiendo", explica. Este no ha sido el único fenómeno del año, ya que ocurrió algo similar con el clásico de Emily Brontë que también llegó a la gran pantalla a principios de año. "Con Cumbres borrascosas pasó algo parecido". Lo que el librero lamenta es que estos fenómenos "se extinguen rápido" y muchas veces se olvidan "en quince días", hasta que la llegada de las películas a las plataformas de streaming les dan una segunda vida.

Ramón Domínguez, de la Librería Formatos, celebra que el cine anime a recuperar obras que podrían parecer alejadas del público actual. "Sin duda, es bueno. De vez en cuando hay que mirar hacia atrás", señala. La vigencia de Homero resulta especialmente significativa. "Es sorprendente que, miles de años después, sigamos hablando de las cuestiones que ya se planteaban entonces", expone.

FERIA LIBRO REPORTAJE ODISEA

Ramón Domínguez en la caseta de Formatos con un ejemplar de 'La Odisea' / Casteleiro

Lectores de todas las edades

El interés no se limita a los jóvenes que descubren por primera vez estos títulos. Cagiao señala que "la edad no tiene nada que ver" y que los últimos clientes que compraron el libro eran personas de mediana edad. "Hay gente que ha leído el libro y quiere volver a refrescarlo".

Las editoriales también han adaptado los formatos para atraer a nuevos lectores. Cagiao explica que "hay ediciones muy chulas, bonitas y bien de precio". Ramón Domínguez pone como ejemplo la colección Clásicos Liberados, de Blackie Books, que precisamente nació con La Odisea. "El ámbito literario está haciendo un esfuerzo por ofrecer ediciones más ajustadas a nuestro tiempo".

El cine y la literatura se retroalimentan

Los libreros ya ponen el ojo en los próximos estrenos, con un gran protagonismo para Jane Austen: una nueva adaptación de Sentido y sensibilidad para la gran pantalla y la conversión de Orgullo y prejuicio en una miniserie de Netflix. "Si no nos acordamos nosotros, ya nos lo recuerdan las distribuidoras", bromea Rober Cagiao, que confirma que el cine y la literatura funcionan como "gasolina" el uno para el otro.

Noticias relacionadas

Sobre la vertiente empresarial, Domínguez señala que "hay una dimensión económica y comercial en todo este proceso", ya que las productoras recurren a relatos conocidos porque forman parte de la memoria colectiva. Eso sí, ambos coinciden en que "siempre es mejor el libro que la película", como asevera Cagiao. "La película limita un poquito más la capacidad de acción que tiene la literatura, que es muchísimo más abierta", concluye Domínguez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La calle de A Coruña con mayor peligrosidad: 15 accidentes en 600 metros
  2. Vogue corona una canción gallega entre los grandes himnos del verano: sus autores actuarán gratis en A Coruña
  3. El barrio de A Coruña para huir de la nubosidad en el eclipse total de 2026: 'Aquí estamos por encima de las nubes
  4. Nueva batalla judicial por la cárcel de A Coruña: el Estado lleva al Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo
  5. La pastelería de A Coruña oculta por un andamio desde hace cinco años: 'La gente nos encuentra por el olor
  6. Preocupación entre los padres del alumnado de seis escuelas infantiles de A Coruña ante el cambio de gestión
  7. La Universidade da Coruña estudia con Inditex e Hijos de Rivera cómo crear 'un nuevo tejido textil' con 'lo que no se usa para la cerveza
  8. El Interrail se afianza entre los jóvenes de A Coruña gracias a las agencias: 'Se trata de dar seguridad a los padres

Así afectará el eclipse del 12 de agosto a la fauna de A Coruña: aves e insectos nocturnos, a deshora

Así afectará el eclipse del 12 de agosto a la fauna de A Coruña: aves e insectos nocturnos, a deshora

El éxito de 'La Odisea' de Nolan devuelve el interés por los clásicos en las librerías de A Coruña: "Es bueno mirar hacia atrás"

El éxito de 'La Odisea' de Nolan devuelve el interés por los clásicos en las librerías de A Coruña: "Es bueno mirar hacia atrás"

Las cuatro empresas de A Coruña que se cuelan entre las 100 que más crecen de España

Las cuatro empresas de A Coruña que se cuelan entre las 100 que más crecen de España

Inés Rey ve "lógico" el archivo de las denuncias por acoso de exconcejalas de A Coruña contra ella y su 'número 2': "Nada era verdad"

Inés Rey ve "lógico" el archivo de las denuncias por acoso de exconcejalas de A Coruña contra ella y su 'número 2': "Nada era verdad"

A cantautora Sés estréase no Festival Noroeste Estrella Galicia da Coruña: "O meu medo é perder a frescura"

La alcaldesa de A Coruña destituye al concejal de Urbanismo ante el Icomos y como presidente de la comisión del plan de la Ciudad Vieja

Renfe refuerza la conexión entre A Coruña y Vigo para el día del eclipse con el doble de plazas en Media Distancia

Minia Manteiga, presidenta de la Sociedad Española de Astronomía: "Es mejor ver el eclipse en Orzán que en Riazor"

Minia Manteiga, presidenta de la Sociedad Española de Astronomía: "Es mejor ver el eclipse en Orzán que en Riazor"
Tracking Pixel Contents