El éxito de 'La Odisea' de Nolan devuelve el interés por los clásicos en las librerías de A Coruña: "Es bueno mirar hacia atrás"

El viaje desde la pantalla hasta las estanterías apenas requiere recorrer los pocos metros que separan los jardines de Méndez Núñez, donde se celebra la Feria del Libro, de los Cantones Cines. Un trayecto mucho más sencillo que el que realiza Matt Damon, que da vida a Odiseo —Ulises en la tradición latina—, en La Odisea, el último éxito de Christopher Nolan, que ha reactivado el interés por los clásicos en las librerías de A Coruña.

Rober Cagiao, de la Librería Lume, confirma que el estreno ha tenido una respuesta inmediata. "Hicimos una mesa dedicada a La Odisea en la feria y se está vendiendo", explica. Este no ha sido el único fenómeno del año, ya que ocurrió algo similar con el clásico de Emily Brontë que también llegó a la gran pantalla a principios de año. "Con Cumbres borrascosas pasó algo parecido". Lo que el librero lamenta es que estos fenómenos "se extinguen rápido" y muchas veces se olvidan "en quince días", hasta que la llegada de las películas a las plataformas de streaming les dan una segunda vida.

Ramón Domínguez, de la Librería Formatos, celebra que el cine anime a recuperar obras que podrían parecer alejadas del público actual. "Sin duda, es bueno. De vez en cuando hay que mirar hacia atrás", señala. La vigencia de Homero resulta especialmente significativa. "Es sorprendente que, miles de años después, sigamos hablando de las cuestiones que ya se planteaban entonces", expone.

Ramón Domínguez en la caseta de Formatos con un ejemplar de 'La Odisea' / Casteleiro

Lectores de todas las edades

El interés no se limita a los jóvenes que descubren por primera vez estos títulos. Cagiao señala que "la edad no tiene nada que ver" y que los últimos clientes que compraron el libro eran personas de mediana edad. "Hay gente que ha leído el libro y quiere volver a refrescarlo".

Las editoriales también han adaptado los formatos para atraer a nuevos lectores. Cagiao explica que "hay ediciones muy chulas, bonitas y bien de precio". Ramón Domínguez pone como ejemplo la colección Clásicos Liberados, de Blackie Books, que precisamente nació con La Odisea. "El ámbito literario está haciendo un esfuerzo por ofrecer ediciones más ajustadas a nuestro tiempo".

El cine y la literatura se retroalimentan

Los libreros ya ponen el ojo en los próximos estrenos, con un gran protagonismo para Jane Austen: una nueva adaptación de Sentido y sensibilidad para la gran pantalla y la conversión de Orgullo y prejuicio en una miniserie de Netflix. "Si no nos acordamos nosotros, ya nos lo recuerdan las distribuidoras", bromea Rober Cagiao, que confirma que el cine y la literatura funcionan como "gasolina" el uno para el otro.

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Sobre la vertiente empresarial, Domínguez señala que "hay una dimensión económica y comercial en todo este proceso", ya que las productoras recurren a relatos conocidos porque forman parte de la memoria colectiva. Eso sí, ambos coinciden en que "siempre es mejor el libro que la película", como asevera Cagiao. "La película limita un poquito más la capacidad de acción que tiene la literatura, que es muchísimo más abierta", concluye Domínguez.