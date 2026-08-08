La guía definitiva para ver el eclipse solar en A Coruña: recomendaciones, uso de las gafas y zonas a las que no se puede ir

Ahora sí, la cuenta atrás ha comenzado. Es momento de mirar la previsión meteorológica, tener las gafas homologadas localizadas y decidir dónde ver (y con quién) el eclipse total de Sol del 12 de agosto, un fenómeno único que no se volverá a repetir en la ciudad hasta dentro de 600 años.

¿A qué hora es el eclipse? En España el eclipse se verá como total en casi toda la mitad norte peninsular, mientras que en la mitad sur se podrá ver como parcial.El primer lugar donde será visible será Galicia. En A Coruña el eclipse comenzará a las 19.31 horas, tendrá su máximo a las 20.28 y finalizará a las 21.22, unos minutos antes de la puesta de sol, siendo la duración de la totalidad de 76 segundos, con el Sol a una altura de 12 grados.

¿Cuáles son los mejores lugares de la ciudad para verlo? El Gobierno de España lanzó un visor web para localizar y disfrutar del eclipse solar con seguridad mientras que el Concello diseñó una red de 43 puntos de observación repartidos por 22 barrios de la ciudad con una idea muy sencilla: que nadie tenga que cruzarse media ciudad para disfrutar de un acontecimiento histórico. La recomendación es elegir un lugar cercano, con horizonte despejado hacia el oeste, porque el eclipse se producirá al atardecer y el Sol estará bajo; edificios, árboles o elevaciones del terreno pueden taparlo. Según el Bando municipal elaborado para esta jornada, las zonas de observación prioritaria son las playas de Riazor y Orzán. También son buenos lugares el Monte de San Pedro y O Portiño, pero solo se podrá acceder a pie o en bus urbano.

¿Hay alguna zona excluida? Sí. No se puede ir ni a la Torre de Hércules ni al parque de Bens. Se han vetado algunos miradores para preservar el valor natural y patrimonial de los espacios, además de garantizar la seguridad ciudadana. Por eso, el Concello ruega "no acudir a estos espacios" porque permanecerán cerrados.

Decenas de personas en la Torre para observar un eclipse parcial en 2017 / LOC

¿Cómo hay que mirar el eclipse de forma segura? Para ver este fenómeno es necesario protegerse los ojos. El Ministerio de Consumo hace un llamamiento para que el eclipse se vea con gafas certificadas, adquiridas en canales oficiales y tiendas especializadas. El visor debe cumplir la norma internacional ISO 12312-2 y proceder de un lugar de confianza. Antes de usarlo, hay que comprobar que el filtro no presenta arañazos, agujeros, roturas ni dobleces. Mirar directamente al Sol, incluso cuando esté parcialmente oculto o haya nubes, puede provocar una retinopatía solar, una lesión fotoquímica de la retina que puede causar pérdida de agudeza visual, manchas negras en el centro del campo de visión y una elevada sensibilidad a la luz. En algunos casos, las secuelas pueden ser permanentes. Según las recomendaciones de la Consellería de Sanidade, las gafas de sol convencionales no ofrecen protección suficiente, por oscuras que sean. Tampoco deben utilizarse radiografías, cristales ahumados, filtros caseros ni otros materiales improvisados. La Xunta advierte además de que no se debe mirar el eclipse directamente a través de cámaras, prismáticos o telescopios sin filtros solares específicos instalados correctamente. La vigilancia deberá ser especialmente estrecha con los niños. El documento recomienda que los menores permanezcan supervisados en todo momento y que un adulto compruebe que utilizan correctamente la protección homologada. También pueden usar una caja estenopeica para evitar mirar directamente al Sol.

Detalle lateral de unas gafas homologadas para mirar el eclipse solar / Casteleiro

¿En algún momento se pueden quitar las gafas? Solo durante la fase de totalidad, cuando la Luna oculta completamente el Sol. Durante todas las fases parciales, antes y después, es obligatorio utilizar protección adecuada. En cuanto vuelva a aparecer el más mínimo fragmento del Sol, hay que ponerse de nuevo las gafas. De todos modos, se recomienda usarlas siempre.

¿Se puede fotografiar con el móvil? Sí, aunque, según la NASA, es recomendable durante las fases parciales colocar un filtro solar adecuado delante de la cámara. Durante la totalidad, cuando la Luna cubra completamente el disco solar, el filtro puede retirarse para fotografiar la corona. No obstante, los expertos recomiendan disfrutar del momento y evitar estar todo el rato con la móvil, por lo que se puede dejar apoyado en algún sitio seguro o sobre un trípode para captar el momento.

¿Qué cortes de tráfico habrá ese día? A las 16.00 horas del 12 de agosto se cerrará la circulación en la Carretera del Monte de San Pedro, tanto desde la glorieta de Cuatro Vientos como desde la glorieta de entrada a Os Rosales, en el cruce con la calle Carmen Rodríguez-Losada Trulock, hacia el parque; y también todo el recorrido de la Carretera de O Portiño y desde ese punto hasta el ascensor, en la avenida Fernando Suárez García. Tampoco será posible la circulación en el interior de los núcleos de O Portiño y O Campanario, siempre con excepción de los autorizados. Tres horas más tarde, a las siete, se cerrará al tráfico en el paseo marítimo, desde la glorieta del Aquarium hasta las Esclavas, lo que incluye los tramos de As Lagoas, Matadero, Riazor y Orzán, y en la avenida de la Habana y la calle Manuel Murguía. Los servicios de seguridad y emergencias restablecerán el tráfico según evolucionen las previsiones de dichos servicios, aproximadamente a las 21.30 horas en el caso del eclipse y para los tramos afectados por este, y alrededor de las 23.00 horas en el caso del entorno del estadio de Riazor.

¿Se puede ir en coche o en autobús? El Concello recomienda evitar desplazamientos innecesarios. De hacerlo, es mejor priorizar el transporte público que el coche. Habrá buses lanzadera entre la Universidade da Coruña (UDC) y la plaza de Pontevedra, con una frecuencia de 10 minutos a partir de las 16.30 horas. También habrá lanzaderas desde los campus de la Universidad por Sector 7 y por el entorno de los estacionamientos del Coliseum, el Recinto Feiral y O Birloque hasta la plaza de Pontevedra. Se reforzará la línea 3A, que va de Puerta Real al monte de San Pedro y O Portiño. Aumentará su frecuencia de paso a 15 minutos. También se extiende el servicio de buses, con líneas regulares hasta después de las 23.00 horas. En cuanto a los aparcamientos disuasorios, se habilitarán 1.000 plazas en los campus de Elviña y A Zapateira.

¿Hay algún evento en A Coruña para celebrar el eclipse? Además del fenómeno, los coruñeses (y visitantes) podrán disfrutar de otras actividades. A partir de las 18.00 horas, en el parque de Santa Margarita, la cantante Rosana mantendrá una conversación con una persona especialista en divulgación científica, que explicará las características del eclipse y la importancia de observarlo de forma segura. A continuación, la artista ofrecerá un concierto en formato acústico en el que repasará algunos de los temas más conocidos de su carrera. La experiencia concluirá con un coloquio abierto en el que el público podrá compartir impresiones y dialogar con la cantante. Después de la ocultación del Sol, a las 22.00 horas, será el turno de la Verbena Total en María Pita con Los Satélites y Paco Lodeiro. Además, según el Bando municipal, los locales de hostelería podrán tener barras en las calles siempre y cuando no afecten a la circulación de vehículos. Entre las 20.15 y las 20.45 horas no estará permitido el uso de altavoces, equipos de música ni sistemas de reproducción sonora en la vía pública.

¿Por qué este eclipse es histórico? Porque es un fenómeno que no volverá a ocurrir hasta dentro de 600 años. El del 12 de agosto será el primer eclipse total de Sol visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. El último había sido en 1912; en España hubo otro total en 1959, pero solo fue visible desde Canarias. Y habrá que esperar mucho para que se repita. Por A Coruña no volverá a coincidir un eclipse igual al de este año hasta el 7 de mayo de 2627 a partir de las 17.15 horas y durará un minuto y 24 segundos.