Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este sábado 8 de agosto

Firmas de Ledicia Costas y Moncho Borrajo

La feria del libro continúa este sábado con una gran variedad de ejemplares. Además, firman libros, entre otros, Ledicia Costas, Moncho Borrajo, Mikel Guerendiain, María Solar, Samuel Ferro, Abraham Pérez y Reyes Pérez Rubio.

Horario: desde las 11 horas.

Lugar: Feria do Libro (Jardines de Méndez Núñez)

El Noroeste acaba en la playa de Riazor

El Festival Noroeste Estrella Galicia acaba con los conciertos de Zënzar (20.00 horas), Sés (21.00), Echo & The Bunnymen (23.00) y Bomba Estéreo (1.00). También hay sesiones DJ en el Mercado da Colleita en O Portiño.

Horario: desde las 20.00 horas.

Lugar: Festival Noroeste (Playa de Riazor)

‘Bibopalula’ para los más pequeños

Noroestiño, la programación infantil del Noroeste, contará hoy con dos espectáculos para el disfrute de los más pequeños. Uno será Bibopalula: o concerto, a las 12.00 horas. Por la tarde actuará la música Lydia Botana.

Horario: 12.00 y 18.00 horas.

Lugar: Noroestiño (Jardines de Méndez Núñez)

Último día para ver la muestra ‘Re versións’

La exposición pone el foco en el legado musical de A Coruña mediante un diálogo entre la creación contemporánea y las bandas y artistas que han formado parte de la historia del festival Noroeste.

Horario: Desde las 11.00 horas.

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Lugar: Casa Museo Casares Quiroga (Panaderas, 12)