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El centro cívico de Labañou en A Coruña renovará tarimas y panelados e instalará un nuevo ascensor

El Ayuntamiento licita las obras para renovar las tarimas, paneles y radiadores del centro, y la instalación del nuevo ascensor para ocho personas

El Centro Cívico de Labañou.

El Centro Cívico de Labañou. / LCO

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RAC

A Coruña

El centro cívico de Labañou contará con obras de renovación en las tarimas y panelados de madera y estrenará un nuevo ascensor, según comunicó el Ayuntamiento tras publicar la licitación de ambos contratos. Los trabajos sobre paredes y suelos suponen una inversión de 47.566 euros e incluyen intervenciones en las plantas baja y primera. Este contrato consiste en la reparación y acondicionamiento de los suelos de tarima existentes en el centro cívico, además de recuperar el acabado superficial de los radiadores y el acondicionamiento de los paramentos verticales de los panelados de madera.

En el caso del nuevo ascensor, que sustituirá al actual inactivo debido a una avería, el presupuesto de la licitación del proyecto es de 48.208 euros. La máquina tendrá capacidad para ocho personas y soportará alrededor de 630 kilos de peso. El plazo máximo para la ejecución es de 18 semanas. Estas acciones forman parte del paquete de mejoras estructurales para las instalaciones de diferentes edificios de la red municipal. Este plan cuanta con un presupuesto de 1,58 millones de euros.

El proceso de cambio de ascensor consistirá en la desconexión de la unidad presente y la retirada de todas las instalaciones vinculadas, como el cuarto de máquinas, sistemas de control y cuadros eléctricos. Después de la extracción de la máquina al completo, se instalará el nuevo elevador.

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La concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa, expresó que este “coidar os centros cívicos da cidade é coidar a cultura de barrio". "Estes puntos de encontro son fundamentais para afianzar as identidades e as relacións de veciñanza”, subrayó.

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