Estas serán las tarifas del nuevo aparcamiento de Monte Alto, en A Coruña, tras las obras que acabarán en febrero

Los vecinos y visitantes de Monte Alto podrán estacionar en el nuevo aparcamiento bajo el mercado una vez que una empresa entre a gestionarlo y realice las obras de adaptación de más de un millón de euros que, según el Concello, estarán listas en febrero del próximo año. Son los datos del estudio económico financiero de la concesión, que el Concello acaba de sacar a concurso por 50 años y que contará con 154 plazas, seis de ellas para motos.

El antiguo aparcamiento cerró por las obras de reforma de la plaza del mercado, que empezaron en 2023 y terminaron a finales del año pasado. Los trabajos crearon un parking en los dos sótanos inferiores de la construcción, bajo el supermercado y los locales vecinales de la planta baja, pero el Ayuntamiento señala que aún hay que realizar obras que corresponderán al adjudicatario. Entre ellas está la construcción de una garita de control, la instalación de un sistema de ventilación, la instalación eléctrica y sistemas de control. En total, algo más de un millón de euros y cuatro meses de trabajos. El Concello cuenta con que empiecen este octubre y concluyan en febrero del año que viene.

El estudio analiza los precios de estacionamiento público en diversas zonas de la ciudad, que varían «significativamente». En As Conchiñas, por ejemplo, se puede aparcar por 1,20 euros la hora, mientras que en el parking de la plaza de Monforte se cobran 2,30. También hay cambios significativos en el alquiler mensual de una plaza, que en la Casa del Agua cuesta 70 euros y en los Cantones casi el triple.

Tras analizar los ingresos con varios posibles precios, que van desde los 1,20 a los 1,80 euros por hora, el Concello concluye que «se maximizan para una tarifa de rotación de 1,40 euros por hora», que está «en el rango inferior de los precios en los aparcamientos municipales». Para el alquiler mensual propone 115 euros, inferior a la media de aparcamientos públicos, que es de 121 euros al mes, y al «precio de mercado» en el barrio.

Precio reducido nocturno

Esta cifra se aplicaría a los estacionamientos de turismos eléctricos y no eléctricos, que suponen, respectivamente, 90 y ocho plazas. El abono mensual nocturno, para coches de motor convencional, es de 50 euros al mes, y hay medio centenar de plazas. Se reserva el mismo número de puestos para los automóviles en rotación, esto es, los espacios que se alquilan por horas. En cuanto a las seis plazas para motocicletas, el coste mensual es de 40 euros al mes.

Además de afrontar los gastos de reforma, y siempre según el estudio económico, la concesionaria deberá abonar un canon inicial de 785.000 euros. A mayores, pagará 1.000 euros anuales y un 0,2% de los ingresos del contrato. Estos, siempre de acuerdo con las estimaciones, irán variando, de unos 217.400 euros el primer año a cerca de 774.000 en el ejercicio 51, el último que se contempla. La duración de medio siglo del contrato es «coherente» con la infraestructura y concesiones similares, afirma el Concello