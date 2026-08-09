Adiós al solar de la calle Alameda en A Coruña: el Concello otorga licencia para construir un edificio de 8 viviendas

De terreno abandonado durante años a un edificio de ocho viviendas. Empieza así la nueva etapa del solar del número 24 de la calle Alameda, en A Coruña, donde Masar va a levantar un nuevo edificio con garajes, trasteros y local comercial. El Concello ya le ha dado licencia.

El inmueble tendrá dos plantas de sótano, una planta baja, cuatro plantas altas y aprovechamiento bajo cubierta. Contará con ocho viviendas --dos por planta--, un local comercial, garajes, trasteros y cuartos de instalaciones.

El proyecto busca actuar como transición entre la arquitectura tradicional y los edificios más altos y modernos de la manzana. Así, y los arquitectos plantean una fachada con huecos verticales, molduras e impostas que hacen que se asemeje a un edificio de la zona de la Marina. Combinará tonos blanco hueso y ocre amarillento, con carpinterías en blanco roto y elementos de forja en negro o gris mate.

El camino hasta este punto no fue sencillo. El Ayuntamiento declaró en noviembre de 2022 la caducidad de la licencia previamente otorgada, por lo que hubo de empezar de nuevo. Unos meses después, la propiedad volvió a presentar una solicitud para obtener el permiso para construir en este solar. A partir de ahí, el expediente fue encadenando modificaciones y requerimientos. En julio de 2023 se presentó un nuevo proyecto básico porque los análisis técnicos detectaron problemas ligados al subsuelo y al sistema de contención de la excavación. Ese cambio supuso, entre otras cosas, reducir de tres a dos las plantas de sótano.

En octubre de 2023, el Ayuntamiento pidió corregir varias cuestiones: la fachada debía adaptarse al PEPRI, había que ajustar la planta baja, justificar servidumbres, tramitar el control arqueológico y resolver un problema con la configuración de las parcelas. Además, la fachada abrió una tramitación específica. Hubo varias propuestas entre diciembre de 2023 y abril de 2024, hasta que la comisión asesora dio finalmente su visto bueno en mayo de 2024, aunque condicionó algunos detalles de carpinterías y materiales. Tras casi cuatro años de tramitación, el proyecto tiene visto bueno.