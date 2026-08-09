Adiós al solar de la calle Alameda en A Coruña: el Concello otorga licencia para construir un edificio de 8 viviendas
Tras casi cuatro años de tramitación, se levantará un nuevo inmueble que tendrá garajes y un local comercial
De terreno abandonado durante años a un edificio de ocho viviendas. Empieza así la nueva etapa del solar del número 24 de la calle Alameda, en A Coruña, donde Masar va a levantar un nuevo edificio con garajes, trasteros y local comercial. El Concello ya le ha dado licencia.
El inmueble tendrá dos plantas de sótano, una planta baja, cuatro plantas altas y aprovechamiento bajo cubierta. Contará con ocho viviendas --dos por planta--, un local comercial, garajes, trasteros y cuartos de instalaciones.
El proyecto busca actuar como transición entre la arquitectura tradicional y los edificios más altos y modernos de la manzana. Así, y los arquitectos plantean una fachada con huecos verticales, molduras e impostas que hacen que se asemeje a un edificio de la zona de la Marina. Combinará tonos blanco hueso y ocre amarillento, con carpinterías en blanco roto y elementos de forja en negro o gris mate.
El camino hasta este punto no fue sencillo. El Ayuntamiento declaró en noviembre de 2022 la caducidad de la licencia previamente otorgada, por lo que hubo de empezar de nuevo. Unos meses después, la propiedad volvió a presentar una solicitud para obtener el permiso para construir en este solar. A partir de ahí, el expediente fue encadenando modificaciones y requerimientos. En julio de 2023 se presentó un nuevo proyecto básico porque los análisis técnicos detectaron problemas ligados al subsuelo y al sistema de contención de la excavación. Ese cambio supuso, entre otras cosas, reducir de tres a dos las plantas de sótano.
En octubre de 2023, el Ayuntamiento pidió corregir varias cuestiones: la fachada debía adaptarse al PEPRI, había que ajustar la planta baja, justificar servidumbres, tramitar el control arqueológico y resolver un problema con la configuración de las parcelas. Además, la fachada abrió una tramitación específica. Hubo varias propuestas entre diciembre de 2023 y abril de 2024, hasta que la comisión asesora dio finalmente su visto bueno en mayo de 2024, aunque condicionó algunos detalles de carpinterías y materiales. Tras casi cuatro años de tramitación, el proyecto tiene visto bueno.
- La calle de A Coruña con mayor peligrosidad: 15 accidentes en 600 metros
- La alcaldesa de A Coruña destituye al concejal de Urbanismo ante el Icomos y como presidente de la comisión del plan de la Ciudad Vieja
- El barrio de A Coruña para huir de la nubosidad en el eclipse total de 2026: 'Aquí estamos por encima de las nubes
- Nueva batalla judicial por la cárcel de A Coruña: el Estado lleva al Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo
- Preocupación entre los padres del alumnado de seis escuelas infantiles de A Coruña ante el cambio de gestión
- Vogue corona una canción gallega entre los grandes himnos del verano: sus autores actuarán gratis en A Coruña
- El Interrail se afianza entre los jóvenes de A Coruña gracias a las agencias: 'Se trata de dar seguridad a los padres
- La comida para llevar conquista las playas de A Coruña: “Como hay gente todo el rato, ahora abrimos toda la semana"