Álvaro de Luna se suma al Recorda Fest, que se celebra en septiembre en A Coruña
El festival llega al muelle de Batería los días 4 y 5 de septiembre
El Recorda Fest ha ‘destapado’ el último nombre de su cartel para despedir el verano en A Coruña durante los días 4 y 5 de septiembre. Álvaro de Luna se suma nuevamente a una cita musical que ya cuenta con más de 20 artistas y otros tantos nombres de la música electrónica de Galicia para no dejar de hacer sonar la música en el muelle de Batería.
Hombres G, Marlon, Taburete, Galician Army, Hey Kid, Hydn, Inazio, Cali y el Dandee, Juan Magán, La M.O.D.A., Sidecars, Mafalda Cardenal, Pavlenha y las Recorda Sessions con Raúl, Natalia, Selena, Fran Perea, Ella Baila Sola y David Civera conforman el cartel más amplio de la historia del festival.
Álvaro de Luna vuelve a A Coruña con Hasta el amanecer, un nuevo adelanto de Azulejos, su nuevo disco que verá la luz después de verano. El vídeo se inspira en la película de culto Antes del amanecer y traslada la narrativa a las calles de Viena. Álvaro recorre algunos de los puntos más icónicos de la película para narrar un idilio fugaz, intenso y con fecha de caducidad: ese momento en el que el tiempo se detiene entre dos personas hasta el amanecer.
El lanzamiento llega además tras el anuncio de su nueva gira Dime dónde estás, con la que recorrerá algunos de los principales festivales y escenarios del país durante los próximos meses.
Las entradas para el Recorda Fest, por día o abono, están disponibles en su página web desde 40 euros.
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