Cascarillarte acercará espectáculos para toda la familia a los barrios de A Coruña: programa, horarios y escenarios

Una nueva edición de Cascarillarte llevará espectáculos de teatro, música, magia, narración oral y animación a diferentes espacios de los barrios de A Coruña entre los días 10 y 28 de agosto. La programación, dedicada al público familiar, incluye 15 espectáculos en los que se combinan disciplinas y formatos diversos. Cuentacuentos, clown, espectáculos musicales, teatro familiar, animación y magia… A lo largo de todo el mes, pasarán artistas y compañías como Pablísimo, Xavi Bufa, Mago Noel, K'Paparota Teatro, Pedras de Cartón, Ghazafelhos Teatro, Inventi Teatro, Fran Rei, Mago Paco y Culturactiva, entre otras.

El Campo da Leña será el primer escenario de Cascarillarte este lunes 10 con la propuesta ‘As Mil e Unha’, de Vero Rilo e Luís Iglesias. Los espectáculos llegarán también a Palavea, Xuxán, la plaza de Vigo, el barrio de Monte Alto, As Conchiñas, O Castrillón, el parque de Santa Margarita, Vioño, Novo Mesoiro, Os Rosales y la Sagrada Familia.

“Queremos que los niños y niñas sean protagonistas de las Fiestas de María Pita. Cascarillarte permite que las familias gocen de la cultura cerca de casa y convierte a los barrios en escenarios al aire libre durante todo el mes de agosto”, consideró el concejal de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro.

El Concello presenta Cascarillarte como uno de los programas familiares más importantes de las fiestas de María Pita y pretende reforzar con él su apuesta por acercar la cultura a todos los barrios de A Coruña para ofrecer alternativas de ocio gratuitas y de calidad dirigidas a la infancia y a las familias coruñesas.

Programación completa de Cascarillarte