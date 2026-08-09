Cascarillarte acercará espectáculos para toda la familia a los barrios de A Coruña: programa, horarios y escenarios
A lo largo del mes de agosto, 15 espectáculos gratuitos de teatro, música y magia que recorrerán diversos rincones de la ciudad
Una nueva edición de Cascarillarte llevará espectáculos de teatro, música, magia, narración oral y animación a diferentes espacios de los barrios de A Coruña entre los días 10 y 28 de agosto. La programación, dedicada al público familiar, incluye 15 espectáculos en los que se combinan disciplinas y formatos diversos. Cuentacuentos, clown, espectáculos musicales, teatro familiar, animación y magia… A lo largo de todo el mes, pasarán artistas y compañías como Pablísimo, Xavi Bufa, Mago Noel, K'Paparota Teatro, Pedras de Cartón, Ghazafelhos Teatro, Inventi Teatro, Fran Rei, Mago Paco y Culturactiva, entre otras.
El Campo da Leña será el primer escenario de Cascarillarte este lunes 10 con la propuesta ‘As Mil e Unha’, de Vero Rilo e Luís Iglesias. Los espectáculos llegarán también a Palavea, Xuxán, la plaza de Vigo, el barrio de Monte Alto, As Conchiñas, O Castrillón, el parque de Santa Margarita, Vioño, Novo Mesoiro, Os Rosales y la Sagrada Familia.
“Queremos que los niños y niñas sean protagonistas de las Fiestas de María Pita. Cascarillarte permite que las familias gocen de la cultura cerca de casa y convierte a los barrios en escenarios al aire libre durante todo el mes de agosto”, consideró el concejal de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro.
El Concello presenta Cascarillarte como uno de los programas familiares más importantes de las fiestas de María Pita y pretende reforzar con él su apuesta por acercar la cultura a todos los barrios de A Coruña para ofrecer alternativas de ocio gratuitas y de calidad dirigidas a la infancia y a las familias coruñesas.
Programación completa de Cascarillarte
- Lunes, 10 de agosto: Campo da Leña - Vero Rilo e Luís Iglesias – As Mil e Unha – 19.30h
- Martes, 11 de agosto: Palavea (entorno CCM Palavea) - Os Contos de Pablísimo - Contiario – 19.30h
- Jueves, 13 de agosto: Praza de Tabacalera - Xavi Bufa - Tubos do Mundo – 19.30h
- Viernes, 14 de agosto: Barrio de Xuxán (parque infantil) - Mago Noel -Qué Curioso! – 19.30h
- Lunes, 17 de agosto: Plaza de Vigo - K'Paparota Teatro - Latexos – 19.30h
- Martes, 18 de agosto: Barrio de las Flores (Plaza central) - Joshua Kenneth -MarabiJoshua! – 19.30h
- Miercoles, 19 de agosto: Monte Alto (plaza del mercado) - Pedras de Cartón - Alicia – 19.30h
- Jueves, 20 de agosto: plaza de As Conchiñas - Ghazafelhos Teatro - Sherezade – 19.30h
- Viernes, 21 de agosto: Castrillón (plaza Pablo Iglesias) - Pajarito - A Estrada – 12.00h
- Viernes, 21 de agosto: parque de Santa Margarita (escalinata de la Casa das Ciencias) - Mago Paco - Ledicias – 19.30h
- Lunes, 24 de agosto: plaza dos Mariñeiros - Inventi Teatro - Tachán! – 19.30h
- Martes, 25 de agosto: parque de Vioño - Culturactiva - Máis Saaabor! – 19.30h
- Miércoles, 26 de agosto: Novo Mesoiro (explanada del CCM Mesoiro) - Gallaecia Eventos - As Aventuras de Jazzy e Bluzy – 19.30h
- Jueves, 27 de agosto: Os Rosales (plaza Elíptica) - Manuela Contacontos - O Grúfalo e a Natureza – 19.30h
- Viernes, 28 de agosto - Sagrada Familia (plaza San Rosendo) - Fran Rei - Hamelin – 19.30h
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