Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guía para ver el eclipse en A CoruñaEditorial: el eclipse, una pruebaA Coruña se impone en el acceso a FPLas tarifas del nuevo aparcamiento de Monte AltoFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Cascarillarte acercará espectáculos para toda la familia a los barrios de A Coruña: programa, horarios y escenarios

A lo largo del mes de agosto, 15 espectáculos gratuitos de teatro, música y magia que recorrerán diversos rincones de la ciudad

Uno de los espectáculos de Cascarillarte en el parque de Santa Margarita.

Uno de los espectáculos de Cascarillarte en el parque de Santa Margarita. / LOC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

Una nueva edición de Cascarillarte llevará espectáculos de teatro, música, magia, narración oral y animación a diferentes espacios de los barrios de A Coruña entre los días 10 y 28 de agosto. La programación, dedicada al público familiar, incluye 15 espectáculos en los que se combinan disciplinas y formatos diversos. Cuentacuentos, clown, espectáculos musicales, teatro familiar, animación y magia… A lo largo de todo el mes, pasarán artistas y compañías como Pablísimo, Xavi Bufa, Mago Noel, K'Paparota Teatro, Pedras de Cartón, Ghazafelhos Teatro, Inventi Teatro, Fran Rei, Mago Paco y Culturactiva, entre otras.

El Campo da Leña será el primer escenario de Cascarillarte este lunes 10 con la propuesta ‘As Mil e Unha’, de Vero Rilo e Luís Iglesias. Los espectáculos llegarán también a Palavea, Xuxán, la plaza de Vigo, el barrio de Monte Alto, As Conchiñas, O Castrillón, el parque de Santa Margarita, Vioño, Novo Mesoiro, Os Rosales y la Sagrada Familia.

“Queremos que los niños y niñas sean protagonistas de las Fiestas de María Pita. Cascarillarte permite que las familias gocen de la cultura cerca de casa y convierte a los barrios en escenarios al aire libre durante todo el mes de agosto”, consideró el concejal de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro.

El Concello presenta Cascarillarte como uno de los programas familiares más importantes de las fiestas de María Pita y pretende reforzar con él su apuesta por acercar la cultura a todos los barrios de A Coruña para ofrecer alternativas de ocio gratuitas y de calidad dirigidas a la infancia y a las familias coruñesas.

Noticias relacionadas y más

Programación completa de Cascarillarte

  • Lunes, 10 de agosto: Campo da Leña - Vero Rilo e Luís Iglesias – As Mil e Unha – 19.30h
  • Martes, 11 de agosto: Palavea (entorno CCM Palavea) - Os Contos de Pablísimo - Contiario – 19.30h
  • Jueves, 13 de agosto: Praza de Tabacalera - Xavi Bufa - Tubos do Mundo – 19.30h
  • Viernes, 14 de agosto: Barrio de Xuxán (parque infantil) - Mago Noel -Qué Curioso! – 19.30h
  • Lunes, 17 de agosto: Plaza de Vigo - K'Paparota Teatro - Latexos – 19.30h
  • Martes, 18 de agosto: Barrio de las Flores (Plaza central) - Joshua Kenneth -MarabiJoshua! – 19.30h
  • Miercoles, 19 de agosto: Monte Alto (plaza del mercado) - Pedras de Cartón - Alicia – 19.30h
  • Jueves, 20 de agosto: plaza de As Conchiñas - Ghazafelhos Teatro - Sherezade – 19.30h
  • Viernes, 21 de agosto: Castrillón (plaza Pablo Iglesias) - Pajarito - A Estrada – 12.00h
  • Viernes, 21 de agosto: parque de Santa Margarita (escalinata de la Casa das Ciencias) - Mago Paco - Ledicias – 19.30h
  • Lunes, 24 de agosto: plaza dos Mariñeiros - Inventi Teatro - Tachán! – 19.30h
  • Martes, 25 de agosto: parque de Vioño - Culturactiva - Máis Saaabor! – 19.30h
  • Miércoles, 26 de agosto: Novo Mesoiro (explanada del CCM Mesoiro) - Gallaecia Eventos - As Aventuras de Jazzy e Bluzy – 19.30h
  • Jueves,  27 de agosto: Os Rosales (plaza Elíptica) -  Manuela Contacontos - O Grúfalo e a Natureza – 19.30h
  • Viernes, 28 de agosto - Sagrada Familia (plaza San Rosendo) - Fran Rei - Hamelin – 19.30h

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La calle de A Coruña con mayor peligrosidad: 15 accidentes en 600 metros
  2. La alcaldesa de A Coruña destituye al concejal de Urbanismo ante el Icomos y como presidente de la comisión del plan de la Ciudad Vieja
  3. El barrio de A Coruña para huir de la nubosidad en el eclipse total de 2026: 'Aquí estamos por encima de las nubes
  4. Nueva batalla judicial por la cárcel de A Coruña: el Estado lleva al Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo
  5. Preocupación entre los padres del alumnado de seis escuelas infantiles de A Coruña ante el cambio de gestión
  6. Vogue corona una canción gallega entre los grandes himnos del verano: sus autores actuarán gratis en A Coruña
  7. El Interrail se afianza entre los jóvenes de A Coruña gracias a las agencias: 'Se trata de dar seguridad a los padres
  8. La comida para llevar conquista las playas de A Coruña: “Como hay gente todo el rato, ahora abrimos toda la semana"

Álvaro de Luna se suma al Recorda Fest, que se celebra en septiembre en A Coruña

Álvaro de Luna se suma al Recorda Fest, que se celebra en septiembre en A Coruña

Adiós al solar de la calle Alameda en A Coruña: el Concello otorga licencia para construir un edificio de 8 viviendas

A Coruña se impone en el acceso a la FP de Galicia: la ciudad supera a Vigo y concentra el 25% de las mejores notas de corte

A Coruña se impone en el acceso a la FP de Galicia: la ciudad supera a Vigo y concentra el 25% de las mejores notas de corte

Adiós a uno de los bares míticos de A Coruña: Monte Alto se queda sin sus callos en 'lanchiña' y con palillo

Xaquín Martínez, batería de The Rapants, nas festas da Coruña: "María Pita era un sitio no que queríamos tocar nalgún momento da nosa carreira"

Xaquín Martínez, batería de The Rapants, nas festas da Coruña: "María Pita era un sitio no que queríamos tocar nalgún momento da nosa carreira"

Antón Baleato, cósmologo de A Coruña: "Van vir 250 dos principais investigadores en cosmoloxía de todo o mundo"

Martín Gómez, astrofísico coruñés: "A nivel científico, hoxe unha eclipse non ten tanto impacto como tiña antes"

A Coruña se convierte en el escenario simbólico de 'El Libro de la Selva' este lunes en María Pita

A Coruña se convierte en el escenario simbólico de 'El Libro de la Selva' este lunes en María Pita
Tracking Pixel Contents