A Coruña se convierte en el escenario simbólico de 'El Libro de la Selva' este lunes en María Pita

El musical de El Libro de la Selva reinterpretará el clásico de Rudyard Kipling este lunes 10 de agosto en la plaza de María Pita dentro de la programación de las fiestas de María Pita. El espectáculo, producido por Ártika Teatro llega a la ciudad con una potente puesta en escena que combina teatro, música en directo y coreografías para presentar una lectura actualizada de la historia de Mowgli. A Coruña se convertirá en una selva simbólica para trasladar a los personajes y sus códigos culturales: una niña criada por una manada de lobos deberá encontrar su lugar dentro de la comunidad. En su recorrido, encontrará figuras tan conocidas como Baloo, Bagueera, Kaa y Shere Khan, personajes que simbolizan distintas formas de entender el mundo y que acompañarán a la protagonista en un proceso de aprendizaje, convivencia y cooperación.

La propuesta, dirigida al público familiar, abordará cuestiones como la diversidad, la identidad y la sostenibilidad ambiental sin dejar de lado la esencia de la obra original. En su apuesta estética, los animales se transforman en tribus urbanas contemporáneas para transformar a los lobos en la cultura punk y a los monos en la cultura hip-hop, mientras que Kaa incorpora influencias flamencas y Shere Khan aparece asociado a una imagen de poder y autoridad contemporánea.

En el montaje de ‘O Libro da Selva. O musical’ destacan además la música original y una escenografía que combina elementos naturales y urbanos con una importante dimensión visual que incluye estructuras metálicas, grafismos luminosos y coreografías dinámicas para convertir el espectáculo en una experiencia inmersiva para todo el público.

La producción está dirigida por Marcos Alonso y cuenta con un elenco formado por Rocío Salgado, Yoel Alonso, Fernanda Barrio, Marcos Alonso e Irene Lorenzo, intérpretes especializados en teatro musical y familiar.