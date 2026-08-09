A Coruña se impone en el acceso a la FP de Galicia: la ciudad concentra el 25% de las mejores notas de corte

Las 50 mejores notas de corte que permiten el acceso a FP en Galicia desde Bachillerato muestran la predominancia de A Coruña en la lista, con una representación casi del 50% en el caso de la provincia y una de cada cuatro pertenecientes a la ciudad. Por títulos, los centros formativos coruñeses colocan doce de sus ciclos en el mismo ránking, el 24% del total, y destacan la Escola de imaxe e Son, el CIFP Ánxel Casal de Monte Alto, el más grande de Galicia y que más veces aparece en el listado; y el IES Agra de Orzán, que marca la calificación máxima en A Coruña y el tercer lugar en el total gallego: un 7,72 para entrar en el ciclo superior de Acondicionamiento Físico.

Si se atiende a datos comparativos, el área de Vigo es el ámbito con mayor despliegue para formativo profesional tanto por oferta como por titulaciones, con hasta 383 ciclos. Sin embargo, A Coruña es la ciudad que acumula más menciones en la lista de mejores notas de corte de Bachillerato.

De entre las 50 mejores notas de corte, la provincia de A Coruña concentra 22 de ellas y la ciudad, doce sobre estas. La suma de las provincias de Lugo y Ourense, con seis y cinco respectivamente, no supera los datos coruñeses. En ámbitos urbanos, los centros de Vigo y de Santiago se quedan con siete menciones en la lista en cada caso. Entre esas calificaciones más destacadas, el CIFP Ánxel Casal cierra el top cinco con el grado superior de Higiene bucodental y la nota 7,71. Sigue inmediatamente el CPR Cruz Roja Española con el superior de Laboratorio clínico y biomédico, con un 7,64. Si se avanza en la lista, siete de las mejores notas de corte entre las 25 primeras pertenecen a centros de A Coruña, cifra que aumenta hasta las doce sobre el total.

Por centros, el CIFP Ánxel Casal concentra la mayor cantidad de notas de corte de toda Galicia, no obstante, es la escuela más grande de su tipo en toda la comunidad, con más de 2.000 alumnos. El segundo lugar también lo ocupa otro centro coruñés, la Escola de Imaxe e Son, que coloca sus ciclos de Iluminación, Animación 3D y Sonido para Audiovisuales y Espectáculos en el ránking. De los doce ciclos que figuran en la lista de mejores calificaciones provenientes de Bachillerato, diez pertenecen a centros públicos, el 83%, y solo dos a privados o concertados: La Grande Obra de Atocha, con la formación superior en Educación Infantil y una nota de 6,94; y CPR Afundación, con el 6,83 del ciclo superior en Administración y finanzas.

A Coruña lidera en los ámbitos profesionales

Los diferentes títulos de FP de A Coruña que entran en el listado se clasifican en familias profesionales y la de Sanidad se lleva una de cada tres notas de corte más alta, lo que señala su capacidad como uno de los motores de la demanda. Las familias de Imagen y Sonido y Servicios Socioculturales representan conjuntamente y a partes iguales el otro 35,3% y las restantes, Química, Actividades Físicas, Automoción, Administración y Electricidad, el otro 35,3% restante.

Sobre el total del ránking, las calificaciones más altas según el ámbito profesional se quedan al 50% en la ciudad de A Coruña y la otra mitad, en el resto de la comunidad. Los centros coruñeses lideran en Actividades Físicas y Deportivas, Química, Servicios Socioculturales, Imagen y Sonido, Administración y Gestión y Electricidad y Electrónica. Sin embargo, la diversidad de la demanda muestra un interés múltiple por la FP y no por una solo área laboral.