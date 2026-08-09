Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este domingo 9 de agosto

Última día del Festival Noroeste Estrella Galicia

La última jornada de la XXIX edición del Festival Noroeste Estrella Galicia fija su ubicación en O Portiño y propone bailar con Rey DJ y La Yaya DJ, y con Monkey Mambo Club a partir de las 16.00 horas.

Horario: desde las 10.00 horas.

Lugar: O Portiño

Guitarras y rock con Ginebras en María Pita

El grupo Ginebras presenta en directo su último disco, Donde nada es para tanto, con una propuesta de rock y guitarras con letras ácidas. La actuación forma parte del programa de fiestas de María Pita.

Horario: 22.00 horas.

Lugar: plaza de María Pita

Touriñán y Perdomo,un dúo de cuentos

Los cómicos Xosé A. Touriñán y David Perdomo presentan el espectáculo Amoriños en el parque de Santa Margarita. El número de humor se encuadra en el programa de la sección Contos ao Noroeste.

Horario: 21.00 horas.

Lugar: Anfiteatro del parque de Santa Margarita

Firmas y presentaciones en la Feria del Libro

La Feria del Libro de A Coruña propone otra jornada de literatura con las firmas de autores como Manuel Rivas, Pedro Torrijos o Cecilia F. Santomé y las presentaciones de Nerea Pallares o Brais Lamela.

Horario: Desde las 11.00 horas.

Lugar: Jardines de Méndez Núñez

Homenaje gratis en el Colón a Frank Sinatra

El cantante Borja Quiza rinde homenaje a Frank Sinatra y sus grandes melodías en un concierto gratuito en el Teatro Colón, bajo el título As Times Goes By. El repertorio incluye temas de Billie Holliday o Bing Crosby.

Horario: 21.00 horas.

Lugar: Teatro Colón (Avenida de la Marina, 7A)

El certamen de corales llega al Campo da Leña

El Certamen de Habaneras se traslada al Campo da Leña para presentar las voces y los repertorios de cuatro agrupaciones: Coral Os Mallos, Coral Montealto, Corales Monelos y San Diego y Coral Feáns.

Horario: 19.30 horas.

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Lugar: Campo da Leña