¿Cuánta agua consumen los coruñeses?
El consumo doméstico, según datos de Emaclsa, cayó un 5,2%
Se contabilizaron 120 litros por habitante y día
Durante el año 2025, según recoge el informe de gestión, Emalcsa trató 38,35 millones de metros cúbicos de agua, un 2,6% más que el año anterior. De ese volumen, 15,13 millones de metros cúbicos se suministraron en alta a otros ayuntamientos, 11,02 millones correspondieron al consumo doméstico en A Coruña y 8,85 millones al consumo no doméstico.
Lo más llamativo de estos datos es que el consumo doméstico cayó un 5,2%, mientras que el suministro a los ayuntamientos aumentó un 6,5% y el consumo no doméstico creció un 3,8%. En términos de reparto, los hogares representan alrededor del 31,5% de la producción, los usos no domésticos el 25,3% y la venta de agua en alta a municipios limítrofes el 43,2%.
Emalcsa señala que el consumo doméstico en A Coruña alcanzó una dotación media de 120 litros por habitante y día durante el año pasado.
Destaca también el volumen de agua no registrada, que aumentó un 10,9% en 2025, hasta alcanzar los 3,35 millones de metros cúbicos, frente a los 3,02 millones del año anterior. La tasa de pérdidas de agua también creció, al pasar del 5,34% al 5,77%.
El usuario doméstico representa más del 80% de todos los clientes de Emalcsa, que el pasado ejercicio emitió 564.623 facturas. El importe total facturado por suministro, incluyendo conceptos propios y cantidades repercutidas para terceros, alcanzó los 49,14 millones de euros. Al cierre de año sumaba 140.660 suministros con contrato en vigor.
En cuanto a la red, según el informe, se contabilizaron 316 roturas. De ellas, 124 fueron roturas fortuitas en elementos de distribución, lo que equivale a 0,22 roturas por kilómetro. El propio documento señala que está por debajo del valor de referencia de 0,4 roturas/km que atribuye al Ministerio de Medio Ambiente.
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