Andrés Suárez presentará su disco ‘Lúa’ el 27 de noviembre en el Palacio de la Ópera de A Coruña

El cantautor ferrolano Andrés Suárez actuará a las 20.30 horas de este 27 de noviembre en el Palacio de la Ópera, con un concierto en el que presentará su nuevo disco, Lúa. Las entradas salen a la venta a las 11.00 horas de este martes en ataquilla.com y el despacho de billetes de la plaza de Ourense, con precios que oscilan entre los 30 y los 35 euros más gastos.

El título del álbum, el décimo de la carrera del ferrolano, representa "la larga travesía emocional que realizó desde la oscuridad hasta encontrar la luz" y nació en un momento doloroso de su vida. El concierto es parte del A Coruña Live Xperience by CaixaBank, organizado por Cávea Producciones y Terra Music, que incluye a Sílvia Pérez, Zucchero, Kiko Veneno, The Amy Winehouse Band y Marta Santos.