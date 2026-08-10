Viñetas desde o Atlántico arranca hoy en A Coruña con más de 70 autores y 20 exposiciones

Viñetas desde o Atlántico arranca hoy 10 de agosto hasta el domingo 16. Esta nueva edición cuenta con varios artistas internacionales y locales con la intención de poner a este festival en el punto de mira dentro del mundo de la banda diseñada. La alcaldesa, Inés Rey, destacó la importancia del festival para la ciudad: "Viñetas leva décadas formando parte da identidade da Coruña, e edición tras edición demostra que a banda deseñada é unhas das linguaxes culturais máis vivas e diversas, ademais de ter a capacidade de conectar con públicos diferentes". El director del festival Manel Cráneo, habló de todo lo que se va a poder hacer y ver en esta edición. "Creo que todos e todas as idades poderán disfrutar, contamos con máis de 20 exposicións, máis de 70 autores e autoras convidadas e 40 expositores", manifestó.

Viñetas desde o Atlántico arranca en A Coruña con más de 70 autores y 20 exposiciones / Gus de la Paz

Cranéo explicó que los temas tratados este año se prestan a reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos y cómo podemos cambiar el mundo y transformarlo. "A banda deseñada é un medio maravilloso para a transformación social", añadió. La responsable de Cultura da Deputación da Coruña, Natividad González, alabó la trayectoria del festival. "Viñetas forma parte do calendario cultural galego, e converte a A Coruña nun referente onde autores e autoras, editoriais, profesionais, lectores e lectoras forman parte de este gran espazo". Destacar que los Premios Castelao estarán presentes en esta edición. "As obras premiadas poden atoparse cos lectores e lectoras, dialogar con outros creadores e formar parte dun escaparate que trascende máis aló das nosas fronteiras", señaló González.

El festival se expande este año por distintos barrios de la ciudad, equipamentos municipales, plazas, bibliotecas, museos y asociaciones "por lugares onde a cultura se atopa coa vida cotía da cidadanía", apuntó la alcaldesa. Además, Palexco se convierte en un espacio pensado para los más pequeños de la casa, habilitado para la imaginación, la lectura y la creatividad. "O gran éxito de Viñetas é a capacidade de atraer públicos diversos, especialmente para os nenos e as nenas, porque para eles moitas veces o cómic ou a banda deseñada son o seu primer achegamento a literatura, a cultura", dijo Rey.