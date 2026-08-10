Cambio de enfoque en la lucha del Ayuntamiento de A Coruña contra el cambio climático: abandona la Oficina y el plan estratégico por un "enfoque integral"

Verano tras verano, la realidad del cambio climático golpea el día a día de los coruñeses, con olas de calor, modificaciones en los flujos de turistas o incluso cambios en las especies que visitan la costa, y el Gobierno local ha cambiado los enfoques que diseñaron otros partidos en la década pasada. En 2013, con el popular Carlos Negreira en la Alcaldía, el Concello aprobó una estrategia contra el cambio climático para los años 2014 a 2020, que no se ha renovado, dentro del Pacto de los Alcaldes, un movimiento europeo para favorecer el medio ambiente.

En junio de 2016, ya con el regidor de Marea Atlántica, Xulio Ferreiro, al frente del Concello, un decreto de Alcaldía creó la Oficina Municipal Contra el Cambio Climático para desarrollar los objetivos de reducción de emisiones del acuerdo, impulsar grupos de trabajo y actualizar la estrategia. PP y BNG coinciden en que no está funcionando como se previó y consideran que el Gobierno local no está realizando una actuación real en favor del clima, pero fuentes del Ejecutivo municipal defienden que no ha habido un abandono de la política, sino un cambio de estrategia con "enfoque integral".

De acuerdo con el Gobierno local, se pasó de una "una iniciativa más específica y sectorial desde Medio Ambiente" a políticas municipales que implican a áreas como Educación o Infraestructuras. Ponen como ejemplo la "renovación de las luminarias de la ciudad, llevada a cabo con fondos del IDAE, para fomentar el ahorro energético", o campañas de concienciación en los colegios, que "inciden especialmente en cuestiones como el ahorro de agua y su uso consciente".

También la plantación de arbolado en espacios públicos, o la creación de zonas de sombra como las pérgolas cubiertas existentes en Xuxán que "próximamente se habilitarán en puntos como el parque de Oza, Bens y Novo Mesoiro". "Es igual que lo que pasa con ámbitos como igualdad: no se reducen a una concejalía en sí misma, se aplican en todas las áreas, como Deportes", defiende el Gobierno local.

"No se cumplen los objetivos"

Pero, para el grupo municipal del PP, la falta de actividad de la oficina creada hace ahora diez años "es el fiel reflejo de lo poco que le importa a Inés Rey el cambio climático y, en general, las políticas medioambientales". El órgano "no está cumpliendo con los objetivos para los que fue concebida", y los populares destacan, precisamente, "lo relativo a coordinar políticas medioambientales de forma transversal entre las distintas áreas municipales" que el Gobierno local defiende como característico de su gestión.

La falta de renovación de la estrategia municipal, "cuya vigencia finalizó en 2020", demuestra, para el PP, "la falta de planificación y de prioridad que este Gobierno local concede a esta materia", a la que "ha dejado de lado". El grupo de la oposición pide trabajar "con objetivos claros, medibles y una hoja de ruta actualizada" y cree que la concejalía de Medio Ambiente ha sido "completamente castigada por las políticas" del portavoz municipal, y José Manuel Lage Tuñas, y "reducida prácticamente a la gestión de unos contratos, muchos de ellos además caducados, en lugar de liderar una política medioambiental ambiciosa para la ciudad".

Igualmente crítico es el edil nacionalista Francisco Jorquera. Según señala, al BNG no le consta que la oficina creada en 2016 "teña funcionamento real, máis alá da súa existencia formal", y en todo el actual mandato de la alcaldesa, Inés Rey, que empezó en 2023, "non nos chegou aportación algunha ou proposta feita por esa oficiña". "Cremos, polo tanto, que a loita contra o cambio climático ten que ser unha cuestión que vaia máis alá da aparencia e de cuestións puramente declarativas e ter unha plasmación real", remacha el concejal.

BiciCoruña, herramienta para reducir emisiones

Uno de los frentes relacionados con el cambio climático en el que el Gobierno local señala que "insiste" es la movilidad sostenible, con BiciCoruña como buque insignia. El servicio de préstamo de bicicletas, afirma el Ejecutivo municipal, "está permitiendo evitar desplazamientos en vehículo" que en otras condiciones supondrían emisiones de dióxido de carbono.

De acuerdo con las cuentas del Concello, en lo que va de 2026 los usuarios del servicio lo han empleado más de 225.000 horas, con lo que los desplazamientos se calculan en cerca de 3,4 millones de kilómetros. Si en cambio hubiesen empleado coches a gasolina, siempre según los cálculos del Concello, se habrían emitido a la atmósfera más de 600.000 kilos de CO2.