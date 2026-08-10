A Coruña recibe con niebla la semana del eclipse
El delegado de la Aemet en Galicia señala que una niebla ligera permitiría ver el disco solar, pero no obtener imágenes detalladas
El temor a que las nieblas tapen el eclipse solar se acentúa en A Coruña. Ya lo había advertido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet): el escenario se va complicando para ver el fenómeno en todo su esplendor desde el litoral coruñés, donde la nubosidad baja procedente del mar ya hace acto de presencia a solo dos días del eclipse.
Aunque la previsión meteorológica apunta a que se abrirán los claros esta tarde, la ciudad ha amanecido cubierta por un manto de niebla que impide la visibilidad y compromete la observación astronómica.
El delegado de la Aemet en Galicia, Francisco Infante, reconocía recientemente a LA OPINIÓN que la nubosidad es una de las variables más difíciles de determinar con precisión, por lo que todavía queda hueco para la esperanza.
Si es una niebla ligera, se podría ver el disco solar, aunque no sacar fotos espectaculares. Si la visibilidad es superior a un kilómetro, en cambio, ya no estaríamos hablando de nieblas, sino de neblinas o brumas. Eso sí permitirá observar el eclipse", explica el experto.
A Coruña se encuentra estos días bajo la influencia de las altas presiones, por lo que todo apunta que los cielos estarán despejados en la tarde de este lunes después de que se disipen las nubes bajas de primera hora y las brumas matinales.
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