Defensa do Común alega contra la construcción de viviendas en Parque del Agra y en favor de una gran zona verde para el barrio
Considera que la propuesta es una decisión "discrecional" del Concello a la que no obliga una sentencia judicial
Defensa do Común presentó alegaciones contra la aprobación inicial de la modificación urbanística para permitir construir viviendas en Parque del Agra. Afirma que es una decisión "discrecional" del Concello a la que no obliga un fallo judicial, pues el Gobierno local afirmó que su propuesta compatibilizaba una sentencia en favor de uno de los dueños de suelo con el interés vecinal. Cree que la "mayoría" de los bloques previstos van en contra de crear una zona verde para el barrio y pide garantizar un gran parque.
El BNG apoyó la aprobación inicial, pero este mes anunció que presentaría alegaciones. Entiende que el Gobierno local, del PSOE, le ocultó información y que el punto de partida de este cambio tiene que ser otro. También se presentaron alegaciones por parte de los vecinos, que ven errores en la documentación, textos incompletos y un estudio de movilidad insuficiente, además de una ordenación contraria a la legalidad.
- La alcaldesa de A Coruña destituye al concejal de Urbanismo ante el Icomos y como presidente de la comisión del plan de la Ciudad Vieja
- El barrio de A Coruña para huir de la nubosidad en el eclipse total de 2026: 'Aquí estamos por encima de las nubes
- Nueva batalla judicial por la cárcel de A Coruña: el Estado lleva al Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo
- Preocupación entre los padres del alumnado de seis escuelas infantiles de A Coruña ante el cambio de gestión
- El histórico bar de A Coruña con una empanada casera que probó el Papa: 'Llegamos a vender 900 en un día
- La guía definitiva para ver el eclipse solar en A Coruña: recomendaciones, uso de las gafas y zonas a las que no se puede ir
- Sindicatos denuncian que empresas hosteleras de A Coruña ofrecen subidas salariales por no hacer huelga el día del eclipse
- La compra de un edificio de Greenalia impulsa la expansión hotelera en San Andrés, en A Coruña