Defensa do Común alega contra la construcción de viviendas en Parque del Agra y en favor de una gran zona verde para el barrio

Defensa do Común presentó alegaciones contra la aprobación inicial de la modificación urbanística para permitir construir viviendas en Parque del Agra. Afirma que es una decisión "discrecional" del Concello a la que no obliga un fallo judicial, pues el Gobierno local afirmó que su propuesta compatibilizaba una sentencia en favor de uno de los dueños de suelo con el interés vecinal. Cree que la "mayoría" de los bloques previstos van en contra de crear una zona verde para el barrio y pide garantizar un gran parque.

El BNG apoyó la aprobación inicial, pero este mes anunció que presentaría alegaciones. Entiende que el Gobierno local, del PSOE, le ocultó información y que el punto de partida de este cambio tiene que ser otro. También se presentaron alegaciones por parte de los vecinos, que ven errores en la documentación, textos incompletos y un estudio de movilidad insuficiente, además de una ordenación contraria a la legalidad.