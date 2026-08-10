La depuradora de Bens sale de pérdidas y contribuye a que Emalcsa multiplique por ocho sus beneficios

La Empresa Municipal de Aguas de A Coruña (Emalcsa) da más beneficios después de que en los últimos años estos se hubiesen visto mermados por las pérdidas de la sociedad que gestiona la depuradora de Bens y que depende de ella. La tendencia ha cambiado, y en 2025 la infraestructura ha vuelto a dar beneficios, lo que contribuyó a que se multiplicaran las ganancias del grupo. Si el resultado conjunto en 2024 fue de poco más de 700.000 euros, el año pasado la cifra se multiplicó por 7,73, y se acercó a los 5,46 millones.

La mayor parte de este resultado se debe al peso de los beneficios de Emalcsa. De acuerdo con las cuentas consolidadas, a la sociedad líder del grupo se le atribuyen algo más de 5,4 millones. Las cuentas de la empresa, en sí misma, dan un resultado positivo de 5,3 millones de euros, muy por encima de los algo menos de 1,9 millones de euros de 2024. Su cifra de negocios subió de 24,55 a 25,7 millones de euros, y la mayoría de los beneficios, 3,25 millones de euros, se destinaron a reservas. El Concello quería transferir 1,77 millones a las arcas municipales, pero el PP y el BNG lo tumbaron; los populares protestaron contra el "descontrol económico municipal" y los nacionalistas defendieron "o diñeiro de Emalcsa ten que servir para investir na propia empresa".

Bache en las finanzas por la inflación

Pero pese a que Emalcsa es sin dudas la cabeza tractora del grupo, el superávit de la depuradora también ha tenido un efecto positivo, pues, al contrario que en años pasados, no ha lastrado las ganancias del conjunto. El año pasado, la empresa municipal de aguas cerró con 1,8 millones de euros de beneficios, pero una vez que se consolidaron las cuentas del grupo el superávit bajó a los 704.630 euros.

El informe de gestión de Edar Bens, que en 2023 también había cerrado con déficit, recogía que estas pérdidas se debían a "la influencia que la inflación, el incremento de los precios de las materias primas, la energía y los costes salariales han tenido en la economía, provocando un encarecimiento generalizado del precio de la prestación del servicio de depuración de aguas residuales y, en gran medida, de las provisiones realizadas por criterios de prudencia".

Autoabastecimiento eléctrico

De acuerdo con el presidente de Emalcsa, Jaime Castiñeira, el buen resultado se debe tanto al comportamiento del mercado como a las decisiones tomadas para optimizar los gastos. "En el año 2025 hemos realizado un esfuerzo muy grande en gastos corrientes", señala, pero la energía tuvo mejores precios que el ejercicio anterior, lo que alivió el peso sobre la entidad. Esto podría no repetirse este año, explica Castiñeira, pues actualmente "vuelve a estar muy elevada". El documento de cuentas del grupo señala que el consumo eléctrico total de la depuradora de Bens fue de 16.809 megavatios, algo más que en 2024, pero también indica que aproximadamente un tercio de la electricidad se está generando mediante el aprovechamiento del biogás que produce la propia planta, una energía que se considera renovable.

También se llegó a un acuerdo con la empresa que gestiona el mantenimiento y se consiguió "abaratar un poco" el coste, a la espera de que este año salga un nuevo concurso. Otro factor, según Castiñeira, ha sido la planificación de las inversiones. Las actuaciones urgentes se habían provisionado en 2024, de modo que, cuando se ejecutaron en 2025, los fondos salieron de una partida ya existente.