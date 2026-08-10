Viñetas desde o Atlántico 2026 en A Coruña: programa completo día a día hasta el domingo 16 de agosto

El festival Viñetas desde o Atlántico tiene una programación variada y para todas las edades, las distintas exposiciones y actividades estarán repartidas por toda la ciudad.

Lunes 10

El certamen se inaugura este lunes 10 a las 19.00 horas, habrá una charla ilustrada 'El hijo' y mis otros hijos con Tyto Alba en la Carpa Rúa BD. Una hora más tarde empezará el coloquio 'Jiujitsufragistas' loita polo voto femenino, con Lisa Lugrin y Clément Xavier, conducido por Jorge Esteban 'Jorgiot'. A la noche, alrededor de las 21.15 horas, habrá un concierto ilustrado: Lumedoloop con Alberto Taracido. Las entradas serán gratuitas hasta agotar las localidades en el Teatro Colón.

Martes 11

La presentación de la exposición de los Premios Castelao 2026 será a las 11.00 horas en la Casa da Cultura Salvador de Madariaga. La visita guiada la harán Manu Barreiro, Elías Taño y Giovanna Lopalco. A las 12.00 horas, en el Palacio Municipal de María Pita, se hará una visita guiada de la mano de Miguel Robledo. A la misma hora, en la Biblioteca de Estudos Locais (Casa da Cultura Salvador de Madariaga), se realizará la clase magistral Como se hizo 'Polvo, barro y fe', con Miguel Fernández Vázquez y Javier Gómez Vila. A las 12.30 horas dentro de Viñetas Estudio estarán firmando los artistas Lisa Lugrin y Clément Xavier. A la misma hora, en la Casa Museo Picasso, habrá un encuentro con Troubs y Edmond Baudoin, en colaboración coa ONG Ecos do Sur. Al mediodía, a la 13.00 horas en la Carpa Rúa BD, harán una entrevista a Alberto Taracido, conducida por Sira González. Por la tarde, en el mismo lugar a las 17.00 horas, habrá un coloquio sobre los Premios Castelao 2026 con Manuel Barreiro, Elías Taño e Giovanna Lopalco, siendo el moderador Iván Serrano. A la vez en el Teatro Colón proyectarán el largometraje Los Simpson: la película, de David Silverman. La entrada es gratuita hasta llenar aforo. Una hora más tarde, estarán firmando en el Viñetas Estudio Xulia Pisón, Alberto Taracido y Miguel Robledo. A las 19.00 horas proyectarán el documental Aquí donde estoy de Álex Cuéllar y Rafa G. Sánchez, posteriormente harán un coloquio con María castro Hernández y Tyto Alba moderado por Javier Trigales en el Teatro Colón. Para cerra el día, a las 19.30 horas en el Viñetas Estudio estarán firmando Troubs y Edmond Baudoin.

Miércoles 12

El festival de banda diseñada acogerá el miércoles 12 a las 11.00 horas las firmas de Tyto Alba, María Castro Hernández y Miguel Robledo en el Viñetas Estudio. A la misma hora, en la Biblioteca Municipal de Monte Alto organizan un obradoiro de Personaxes máxicos con María Brenn, una actividad que está pensada para niños y niñas entre 6 a 10 años, quienes estén interesados se tienen que inscribir en la web de Bibliotecas Municipais. A las 11.30 horas habrá la charla, Perségueme a ciencia con Xulia Pisón en Carpa Rúa BD. En el mismo lugar, a las 12.00 horas, se dará otra charla, Campos de refuxiados BD, con Troubs y Edmond Baudoin, conducida por Jorge Estebán 'Jorgiot'. A las 12.30 horas habrá otro obradoiro para los más pequeños, Un paseo por Springfield: Taller de debuxo sobre os Simpsons en colaboración con Autobán e impartido por Alba Ceide. A las 12.30 horas estarán firmando Lisa Lugrin y Clément Xavier en Viñetas Estudio. Para finalizar las actividades del miércoles, a las 13.00 horas habrá un encuentro con el ilustrador Miguel Robledo en la Carpa Rúa BD.

Jueves 13

Las exposiciones empezarán a las 11.00 horas en Rúa BD, en el stand de Bibliotecas Municipais con un maratón de dibujo Debuxos fantásticos, con Eli García. A la misma hora estarán los artistas Paula Cheshire, Inés Vázquez y María Brenn en Viñetas Estudio. A las 12.00 horas habrá una charla ilustrada Marcopola e amigos con Jacobo F. S. en Carpa Rúa. A la misma hora tienen organizado un teatro infantil, Alicia! de Pedras de Cartón, actividad para niños a partir de los 3 años, entrada gratuita. En Palexco a las 12.30 horas habrá un obradoiro para niños entre 10 y 12 años, un taller de dibujo sobre Simpson en colaboración con Autobán, impartido por Alba Ceide. A las 12.30 horas estarán firmando en Viñetas Estudio Bea Gregores, Lucía Cid y Eli García. En el stand de Bibliotecas Municipais habrá una maratón de dibujo, Debuxos fantásticos, con Lucía Cid. Por la tarde a las 17.00 horas habrá una visita guiada a la muestra Elas son fantásticas, con Paula Cheschire, Inés Vázquez, Lucía Cid, María Brenn, eli García y Bea Gregores en la Casa da Cultura Salvador de Madariaga. A las 18.00 horas habrá una maratón de dibujo, Debuxos fantásticos, con Paula Cheschire en el stand de Bibliotecas Municipais, y en el Viñetas Estudio estarán firmando Xulia Pisón y José Pablo García. A las 19.00 horas se hará la presentación de Palindrotiras con José Pablo García en Carpa Rúa BD, y a la misma hora habrá otro maratón de dibujo, Debuxos fantásticos, con Inés Vázquez. A las 19.30 horas estarán firmando Sebas Martín y AlbertoTaracido en Viñetas Estudio. Por la noche, a las 21.15 horas se celebrará en el Teatro Colón el maratón del pódcast El nicho ilustrado, presentado por David Perdomo. Entrada gratuita hasta llenar aforo.

Viernes 14

El día empezará con la visita guiada 'La guerra civil' de Paul Preston, do libro á novela gráfica con José Pablo García, en la Casa Museo Casares Quiroga. A la misma hora habrá una clase magistral de Raúl García en la Biblioteca de Estudos Locais (Casa da Cultura Salavador de madariaga), para acudir a ella hay que inscribirse en la web de Bibliotecas Municipais. A las 12.00 horas habrá el coloquio Memoria social e democrática na BD con Sebas Martín y Pep Brocal, conducido por Vanesa Santiago en la Capra Rúa. A las 12.30 horas habrá un obradoiro infantil Marcopla, a illa remeira, para niños de 6 a 9 años con Jacobo F. S. en Palexco. A la mismahora estarán firmando en Viñetas Estudio Mary M., Talbot e Raúl García. En el mismo lugar a las 18.00 horas estarán firmando Pep Brocal y Sebas Martín. A las 19.00 horas se hará el coloquio Mulleres na loita social, con Mary M. Talbot y Bryan Talbot en Carpa Rúa BD. Finalmente, a las 19.30 horas estarán firmando en Viñetas Estudio José Pablo García, Jacobo F. S. y Danay Dana.

Sábado 15

El fin de semana empieza con un maratón del pódcast BD con Campamento Kripton, El diario de Kovacs, Freakland y Cuac FM, con Danay Dana, Raúl García, Carlos González, Pep Brocal, Paulo Monteiro, Sebas Martín y Manel Cráneo en el Circo de Artesáns de 10.00 horas a 14.00 horas. Entrada gratuita hasta acabar localidades. A las 12.30 horas tienen preparado el obradoiro infantil Marcopla, a illa remeira, para niños de 6 a 9 años con Jacobo F. S. en Palexco. A las 12.30 horas estarán Mary M. Talbot, Bryan Talbot y Paulo Monteiro firmando en Viñetas Estudio. A las 18.00 horas estarán Pep Brocal, Jacobo F. S y Raúl García firmando en Viñetas Estudio. Para cerrar el día, a las 19.00 horas habrá el show del Carrusel BD con Microentrevistas ilustradas a Jacobo F. S., Danay Dana, Giovanna Lopalco, Alberto Taracido, Sebas martín y Paulo Monteiro, conducidos por Neves Rodríguez en la Carpa Rúa BD.

Domingo 16

Para finalizar el festival Viñetas desde o Atlántico, habrá desde las 11.00 horas hasta el cierre de Rúa BD un Showroom de EASD Pablo Picasso en el Viñetas Estudio. A las 12.00 horas habrá una conversación con Raúl García, conducida por la periodista Rocío Ayuso en la Carpa Rúa BD. A las 12.30 horas habrá el último obradoiro infantil Marcopla, a illa remeira, para niños de 6 a 9 años con Jacobo F. S. en Palexco. Para cerrar el festival, a la 13.00 horas habrá un encuentro con Danay Dana en el Carpa Rúa BD.