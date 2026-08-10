El director de Seguridad Ciudadana de A Coruña, Carlos Touriñán, ante el eclipse: "El dispositivo está preparado para 250.000 personas"

El director de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de A Coruña, Carlos Touriñán, forma parte del equipo encargado de diseñar y ejecutar el dispositivo especial para el próximo día 12, con motivo del eclipse total. El tráfico y la afluencia de personas han marcado las medidas, tanto como los puntos de observación o los eventos como el trofeo Teresa Herrera. Según detalla, la previsión más ajustada estima en más de 100.000 personas la asistencia, aunque se preparan hasta para 250.000.

¿Cuándo comenzó a elaborarse el dispositivo de seguridad para eclipse del 12 de agosto?

Este evento lleva más de siete meses en proceso, desde que tuvimos la primera reunión a primeros de año, fundamentalmente. A partir de ahí, hubo reuniones casi mensuales al principio y, luego, quincenales. Hoy, mañana y pasado tenemos reuniones diarias para comprobar que está todo en orden. En principio, las reuniones fueron solo del Ayuntamiento y empezaron todas las instituciones a sumarse, como Delegación de Gobierno, Ministerio del Interior o Xunta de Galicia.

¿Cada institución ha realizado un aporte de medios?

Los medios van a ser, en principio, todos del Ayuntamiento. El aporte del Concello es esa infraestructura. La Xunta, en caso de haberse activado el nivel dos de emergencia, pondría medios en aquellos ayuntamientos que los necesiten. Esperamos que con lo que hay diseñado, con todos los actos que hay en A Coruña, no haya problemas y que nadie nos tenga que dar más medios. Los planes de seguridad para los distintos puntos de observación que hay se les ha remitido tanto al Ministerio del Interior, que también está con el tema, y como a la Xunta.

¿Qué factores de seguridad se evaluaron primero en las reuniones?

Uno de los factores primordiales es la afluencia de personas y la movilidad. Eso fue lo que primó a la hora de elaborar el dispositivo. Antes, atendimos a lo que los técnicos de la Casa de las Ciencias nos comentaron sobre los puntos de observación. Los técnicos científicos nos elaboraron un mapa interactivo de la ciudad para ver desde dónde se observaba el evento. A partir de ahí, viendo los espacios en los que se reúne más gente, como paseo marítimo o el monte de San Pedro, entra el estudio de seguridad y las medidas de prevención a tomar. Hay que pensar que este es un evento científico. Los técnicos han sido muy importantes. Nos han marcado el momento exacto, el lugar exacto. Desde el primer momento han prestado su colaboración y datos muy útiles.

¿Qué previsiones de personas se estimaron para elaborar el plan?

No hay baremos de personas como tal. Lo que tenemos en cuenta es cuánta gente puede estar en los sitios de observación, sobre todo, en los tres sitios más importantes: el paseo marítimo, O Portiño y el monte de San Pedro. Hasta ahí, lo tenemos. Esto no quiere decir que no se vea desde más sitios, pero no será tan es tan concurrido. El público no será tan numeroso porque el aforo no es tan grande. Además, con un evento tan importante como es el trofeo Teresa Herrera. Vamos a sobrepasar las 100.000 personas en observación, todo indica eso. El dispositivo está preparado para mucho más, cerca de 200.000 o 250.000 personas que se muevan ese día en la ciudad.

En caso de un accidente o un problema, ¿cómo es el procedimiento que se activa?

Cualquier ciudadano tiene que llamar a los servicios de urgencia habituales. Le vale 080, 091, 092 o el 112, o 061 en caso de una emergencia sanitaria. A partir de ahí, en el centro de coordinación que tenemos en la Coraza del Orzán, movilizamos todos los medios. No solo tenemos dispositivos de tipo extraordinario, sino que pensando en que la ciudad esté un poco más difícil de transitar que habitualmente, vamos a tener servicios desdoblados. Tanto el 061 como Bomberos estarán muy próximos a la zona del paseo marítimo y de más difícil acceso, como pueden ser Monte Alto o Pescadería.

¿Y en el caso de un posible desalojo?

Pongamos que ya está activado el procedimiento. Tenemos a la en la sala de pantallas y tenemos policías en la calle. Hemos previsto circuitos de desalojo pensados para poder canalizar a todo el mundo por ahí. Se habilitarían además aquellas zonas que fueran necesarias de apoyo y se evacuarían, por ejemplo, por todo Juan Flórez o el propio paseo marítimo.

¿Cuáles son los factores que se van a vigilar más para evitar la alarma?

Sobre todo, evitar las grandes afluencias de público y todo lo relativo al tráfico. Va a ser una hora muy temprana, por lo que no se estará tan atento o preocupado por temas como estados de embriaguez. Luego hay otra serie de eventos en la ciudad, como conciertos o deporte, que sí se mirarán esas cosas. Es una hora puntera y no es un público como en San Juan, no es ese perfil. El dispositivo se irá replegando en función de la gente, más o menos a partir de las 23.00 horas y con puntos concretos en O Portiño o María Pita.

¿Cómo se diseñaron las principales medidas, como los cortes y los refuerzos de movilidad y aparcamiento?

El dispositivo de seguridad es la conjunción del dispositivo especial de San Juan y el que se ejecuta con los partidos de fútbol. Lleva los tipos de cortes de tráfico y medidas de ambos casos. No nos cansamos de repetir el tema de los aparcamientos disuasorios. Todas las personas que vayan a entrar en la ciudad sin un aparcamiento, se ruega que aparquen en los aparcamientos disuasorios facilitados en el entorno universitario. Va a haber buses cada diez minutos y se van a acercar a plaza Pontevedra, con lo cual no hay ningún problema para llegar al meollo.

En un principio, el entorno de la Torre había sido anunciada como punto de observación, después fue excluida. ¿A qué se debe esta decisión?

Fundamentalmente, se debe a que es una zona protegida y no se puede permitir una gran acumulación de gente. Aparte, tiene unos acantilados muy importantes y se multiplican los problemas de seguridad. Hay riesgo de lesiones graves si la gente cae al agua o a las rocas.

El Ministerio de Interior tendrá dispuestas lanchas de Salvamento, por ejemplo. ¿El Concello que medios destacados desplegará?

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Está previsto que operen los drones de la Policía Local en función de cómo vayan los acontecimientos. Reforzaremos el servicio de salvamento y socorrismo en playas, también lo vamos a prolongar. Hemos repartido competencias, por ejemplo, para que Bomberos se encarguen de la parte de tierra y Salvamento Marítimo se ocupe de la gente que lo vea desde el mar, de todas las embarcaciones. Es también importante el despliegue de Guardia Civil, con sus propios barcos de vigilancia. La mayoría de los cruceros van a salir fuera de la ciudad para verlos.