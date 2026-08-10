Finalizada la instalación de la escultura de Los Hermanos de la Lejía en A Coruña
Se ha colocado una placa para recordar a Pepín, Bebel, Frances y Jaurés y a "todas as persoas que sufriron o mesmo destino"
La estatua de Los Hermanos de la Lejía ya está instalada al completo. Situada en el parque Carlos Casares, esta escultura de Ramón Conde rinde homenaje "a Pepín, Bebel, France e Jaurés", según pone en la placa que ya está colocada. "Na súa lembranza e na de todas as persoas que sufriron o mesmo destino", continúa. Es una donación al Concello de A Coruña de Conchita y Selva, hijas de Pepín.
Este verano se cumplieron los 90 años del fusilamiento de Bebel y France García, dos de los cuatro hermanos de la lejía, en el Campo da Rata, en Punta Herminia. Otro, Jaurés, no siguió el mismo camino por ser menor de edad, aunque posteriormente también apareció muerto en el mismo sitio. El último de ellos, Pepín, logró huir y exiliarse en Argentina. Para el recuerdo quedará el relato que de la muerte de Bebel que hizo el escritor Eduardo Galeano en su libro Espejos: "Bebel era zurdo para pensar y para chutar. En el estadio, se pone la camiseta del Dépor. A la salida del estadio, se pone la camiseta de la Juventud Socialista...".
Selva, la hija de Pepín, comenzó a pensar en este homenaje en 2018, tras la que fue su primera visita a la ciudad de su padre, ya con 78 años y tras haber vivido toda la vida en Buenos Aires, donde él se exilió junto a su familia. La escultura debía estar colocada en 2020. Ha tardado, pero ya está instalada para el disfrute de todos los vecinos.
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