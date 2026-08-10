Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este lunes 10 de agosto

Última jornada de firmas en la Feria del Libro

La Feria del Libro encara su última jornada de firmas y presentaciones en las casetas instaladas en los Jardines de Méndez Núñez, con la presencia de Branca Trigo, Joshua Kenneth o Beatriz Arias.

Horario: Desde las 11.30 horas.

Lugar: Jardines de Méndez Núñez

Viñetas desde o Atlántico da el pistoletazo de salida

La nueva edición de Viñetas desde o Atlántico se inaugura en el Kiosco Alfonso. Cuenta con una charla ilustrada de Tyto Alba, a las 19.00 horas, y una tertulia con Lisa Lugrin y Clément Xavier, a las 20.00 horas.

Horario: Desde las 12.00 horas.

Lugar: Diferentes localizaciones

Primera jornada de teatro en la calle con Cascarillarte

La nueva edición de Cascarillarte lleva el teatro a la calle y en su primera jornada recala en Campo da Leña, con la propuesta As Mil e Unha de Vero Rilo e Luís Iglesias.

Horario: 19.30 horas.

Lugar: Campo da Leña

El yoga en el barrio llega hasta ExpoCoruña

La iniciativa Coruña En Forma lleva el programa de yoga en los barrios hasta la explanada de ExpoCoruña. Durante el mes de agosto, el último, la actividad no necesita de inscripción previa ni pago.

Horario: 19.30 horas.

Lugar: ExpoCoruña (Calle Juana Capdevielle, 2)

Concierto ilustrado con Alberto Taracido

El grupo gallego de rap Lumedoloop une fuerzas con el artista gráfico y cineasta Alberto Taracido para llevar a las tablas del Teatro Colón un concepto mixto que combina concierto e ilustración.

Horario: 21.15 horas.

Lugar: Teatro Colón (Avenida de la Marina, 7A)

El musical ‘O Libro da Selva’ se representa en María Pita

La obra musical O libro da Selva tomará la plaza de María Pita para entretener al público infantil con canciones y una historia clásica.

Horario: 20.00 horas.

Noticias relacionadas

Lugar: Plaza de María Pita