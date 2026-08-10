Incertidumbre sobre el estado del cielo en A Coruña por el eclipse: la Aemet pronostica sol, pero MeteoGalicia duda

El estado del cielo este miércoles día 12, fecha del eclipse total en A Coruña, marca los debates meteorológicos ante la posibilidad de nubosidad capaz de obstruir la visión. Los diferentes modelos empleados en las mediciones señalan una gran posibilidad de cielo despejado, como el de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), pero otros avisan de un estado dudoso por un frente de nubes, como MeteoGalicia en su previsión especial para el evento. Otra voz experta en la materia, la del coruñés Brais Aldao, más conocido como MeteoBrais, va más allá: "Tenemos posibilidad de que conforme avance el eclipse parcial, se vaya cubriendo de nubes".

"A 48 horas del eclipse, estamos viendo problemas en la nubosidad. Las previsiones exponen que a partir de las 19.30 horas, cuando empieza el eclipse parcial, tenemos posibilidad de que entren algunas nubes y conforme avanza, se va cubriendo de nubes. En estos momentos, señala que el viento va a ser de Norte, por lo cual va a ayudar a que esa humedad se vaya acumulando en la ciudad y, con el paso de las horas, sí que tenemos bastante dificultad. A las 20.28 horas, con mucha probabilidad, tendremos el cielo bastante nuboso", detalla MeteoBrais.

Mapa de visibilidad el día del eclipse elaborado por MeteoGalicia. / LCO

MeteoGalicia no se muestra tan contundente en sus previsiones y en el mapa especial del eclipse, elaborado con hasta 20 modelos meteorológicos, se muestra A Coruña en el área "dudosa" de visibilidad. Para el cálculo y la estimación, el organismo gallego se ha servido de estudios de centros homólogos de Alemania, Francia, Canadá, Reino Unido o Estados Unidos que, en suma y porcentualmente, llevan al dictamen, que sí muestra un ambiente favorable para ayuntamientos como Sada, Betanzos o Ferrol. Sin embargo, en su previsión diaria, MeteoGalicia sí apuesta por una tarde despejada en A Coruña.

"Va a ser una congestión densa, las nubes van a ser bastante compactas. Es cierto que puede ser bastante difícil precisar si habrá algún claro, alguna apertura en el cielo, justamente durante ese minuto que dura el eclipse total. Pero lo más probable es que el cielo se mantenga nublado y que siga así a partir de ese momento. Quizás en ese día no vayamos a tener niebla", rebate Aldao.

La medición especial de MeteoGalicia surge del análisis de 297 posibles escenarios, que incluye tanto el caso del eclipse total como del parcial, y en él solo dos ayuntamientos presentan visibilidad desfavorable y 21, dudoso, A Coruña entre ellos. La Aemet, según las previsiones a 48 horas del evento, apoya la tesis de cielos despejados durante la tarde y en las horas cruciales del fenómeno astronómico.

El experto en meteorología, Brais Aldao, más conocido como MeteoBrais. / Gus de la Paz

Una situación que depende de "pequeños detalles"

El experto en meteorología, Brais Aldao, recomienda situarse en lugares con una visión "muy al Oeste" y con una limpieza visual, sin obstáculos a los doce grados en los que se ubicará el sol. "En cuanto a la luz, no vamos a poder ver ese momento cuando la luna tape el sol por completo si está nublado", expresa. Sin embargo, MeteoBrais no tiene duda y afirma que "hay capacidad para la esperanza". En cualquier caso, señala al cinturón de ayuntamientos que rodean a la ciudad, especialmente a los del segundo círculo, como lugares más favorables a ver el eclipse.

"Hablando del tiempo, siempre hay capacidad de cambios. Un ligero cambio de viento o de humedad durante esa misma tarde, puede cambiar completamente el escenario y tener una hora más de margen. Así quedaría algo despejado para poder ver el evento. Estamos hablando de un margen muy estrecho de posibilidad. Con que se retrase un poquito esa llegada de nubes desde el mar, puede llegar para disfrutar de un buen momento", expone Aldao.

El día del eclipse dará igual si amanece o no con nubes, lo determinante será "cómo va transcurriendo la jornada". Según señala el meteorólogo y las predicciones de MeteoGalicia y la Aemet, el día comenzará cubierto y se irá despejando poco a poco. "A principio de la tarde tendremos el cielo otra vez prácticamente despejado. El tiempo de estos días no sirven para predecir, cada día va por su parte", afirma Aldao.