La escritora Marta Jiménez Serrano recomienda una panadería con local en A Coruña: "Ya no puedo comprar otro pan"
La autora de 'Los nombres propios' y 'Oxígeno' destaca este establecimiento que nació en el barrio de La Latina y que llegó a la ciudad en 2024
Una de las escritoras españolas más destacadas del momento tiene claro dónde comprar el pan. Marta Jiménez Serrano, autora de Los nombres propios y Oxígeno, ha incluido al Obrador San Francisco entre sus establecimientos imprescindibles en una selección realizada para los Soletes de verano de la Guía Repsol. La panadería nació en Madrid, pero desde 2024 también cuenta con un establecimiento en pleno centro de A Coruña.
La madrileña explica que suele desayunar en casa, pero lo hace con el pan de este establecimiento: "Ya no puedo comprar otro", asegura a la Guía Repsol. El local madrileño que frecuenta se encuentra en la Carrera de San Francisco, en el barrio de La Latina.
El Obrador San Francisco también está en A Coruña
Los coruñeses no necesitan viajar a Madrid para probar el pan que ha conquistado a la autora. El Obrador San Francisco tiene un local en el número 29 de la calle Galera, en una de las zonas más transitadas del centro. El establecimiento funciona como obrador y despacho de pan y ofrece también bollería y café para llevar.
El negocio mantiene en A Coruña la misma marca que su establecimiento madrileño, que lleva años haciéndose un hueco entre los aficionados al pan artesano. La propia cuenta del local coruñés presenta el proyecto bajo el lema "De Madrid a A Coruña", mientras que la Guía Repsol destaca del establecimiento de la capital sus panes y sus elaboraciones de hojaldre con diferentes rellenos.
Otras recomendaciones de famosos
En la última edición de los Soletes de Famosos de la Guía Repsol también aparecen recomendaciones de otros rostros conocidos, como el actor Tamar Novas, que hizo una única recomendación en A Coruña ciudad: "Platos del sudeste asiático, como curris, noodles, ramen, dumplings y brochetas satay, son los protagonistas de la carta que ofrece este restaurante coruñés, muy cerca de la playa", decía la Guía Repsol sobre KohLanta, recomendado por el actor.
A hora y media de A Coruña, el protagonista de Clanes disfruta de Casa da Crega, "donde defienden el producto local, trabajando con pescados y mariscos de las lonjas de Lira, Ribeira, Muros o Fisterra, con el pulpo con almejas, el arroz con bogavante y pescados a la espalda entre sus especialidades", afirma la guía.
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