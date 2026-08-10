Con encanto y fuera del radar: los 4 restaurantes ocultos de A Coruña elegidos 'joyas por descubrir' por la Guía Macarfi

Los restaurantes más populares de A Coruña juegan siempre con un hándicap importante: suelen estar llenos, hacer una reserva de última hora puede ser complicado y, si uno vive en la ciudad o en su comarca, es probable que ya los haya probado en más de una ocasión.

Para encontrar algo diferente y que sorprenda incluso a los más foodies, la Guía Macarfi -que aterrizó este 2026 en Galicia- cuenta con una categoría conocida como "joyas por descubrir", en la que destaca "restaurantes con algo especial que merecen la pena ser explorados". No están dentro de los radares gastronómicos habituales y aglutinan todo un crisol de propuestas únicas, que en la urbe y su área van desde unos nigiris de erizo elaborados con mimo hasta la sencilla -pero cuidada- cocina gallega de un antiguo bar de pueblo.

Buxo Taberna, el bar de siempre que cocina como nunca

Buxo Taberna es uno de los primeros restaurantes que merece la pena visitar en A Coruña según la Guía Macarfi. Hasta hace poco, no era mucho más que un "bar de toda la vida" enclavado en la parroquia de Brexo Lema (Cambre), hasta que el chef Iván Barco "elevó" su carta uniendo el alma de la cocina gallega con la elegancia de los platos franceses.

Iván Barco en la cocina de Buxo Taberna, en Cambre, / Gus de la Paz

El resultado ha sido un local que, según su propietario, sirve comida "un poco de abuela, de fondos, guisos y demás, pero algo más refinada que la de casa". El ranking gastronómico destaca especialmente sus callos y sus croquetas de jamón, aunque la carta -advierten desde el restaurante- está "viva" y va cambiando "según lo que nos ofrezca la plaza" a diario.

Los amantes del buen vino también encontrarán aquí un lugar para darse un gusto. Su bodega de más 200 referencias es, como sus fogones, una joya escondida, compuesta por caldos de pequeños viticultores gallegos y franceses. En ella, los coruñeses que se acerquen no encontrarán botellas "industriales". Merece la pena animarse a probar los vinos más desconocidos de Cangas o Betanzos o alguna edición limitada de Chavost mientras se disfruta de un local que ha sabido tender puentes entre el presente y el pasado y que mantiene su carácter íntimo con apenas 18 comensales.

Platos destacados : callos, croquetas de jamón y pescados del día.

: callos, croquetas de jamón y pescados del día. Precio medio sin bebidas : 45 euros.

: 45 euros. Dirección: Lema, 11 (Cambre).

Taberna Hokuto, la 'izakaya' gallega de dos mesas

Una barra y dos mesas. Eso es todo lo que necesita este restaurante recomendado de A Coruña para conquistar al público, que acude con la fe ciega de quien va a poner su hambre en las manos del chef Carlos Pérez.

El cocinero Carlos Pérez preparando uno de sus platos. / Gus de la Paz

El cocinero, propietario de la Taberna Hokuto, trabaja con la filosofía de adaptar sus fogones a los comensales, la mayoría de los cuales "no pide carta". El menú es mínimo y se caracteriza por hermanar Galicia y Japón, con dumplings, sashimi y un atún que la guía califica como "memorable".

El ranking gastronómico define el local como un lugar "pequeño y casi secreto" donde "el tiempo parece bajar el ritmo" y los coruñeses pueden descubrir una oferta distinta a la habitual. No es un establecimiento de comida asiática al uso, pero tampoco de gastronomía de Galicia. Los clientes resumen la experiencia con adjetivos imponentes: "extraordinaria" e "inolvidable".

Platos destacados : sushi de pescado gallego.

: sushi de pescado gallego. Precio medio sin bebidas : 70 euros.

: 70 euros. Dirección: Rúa Campo de Artillería, 5 (A Coruña).

Atelier de Amanda by Summa Breogán, comer como en casa frente a la playa de Mera

El Atelier de Amanda by Summa Breogán es otro rincón pequeño e íntimo, en el que se pueden degustar platos de mercado en primera línea de playa. El mar que lame la orilla de Mera es el que acompaña la pequeña carta que este restaurante destacado de Oleiros ofrece a sus clientes, que pueden elegir entre unas pocas opciones de carne o pescado y unos postres que Macarfi define como "tentadores".

Summa Breogán en su restaurante de Mera. / Iago López

Una de las recetas más populares son las croquetas de quesos gallegos y las de chorizo y castañas, un plato tradicional que convive con otros tan innovadores como la espuma de carbonara de san simón, huevo y migas de pan y chorizo. Todo lo elabora con productos de proximidad el chef Summa Breogán, que decidió abrir este local en la comarca de A Coruña tras haber pasado por restaurantes estrella Michelin como Culler de Pau y Auga e Sal.

Platos destacados : croquetas, quesos, carrillera de ibérico glaseada, pescados de la lonja y sashimi de vieira de Cambados.

: croquetas, quesos, carrillera de ibérico glaseada, pescados de la lonja y sashimi de vieira de Cambados. Precio medio sin bebidas : 50 euros.

: 50 euros. Dirección: Lamalonga, 3 (Oleiros).

Caballa 14, sushi de autor en Monte Alto

El local más mainstream de estas "joyas" gastronómicas para comer bien en A Coruña es Caballa 14. La Guía Macarfi lo sitúa también entre los mejores restaurantes para comer en la ciudad herculina y la Guía Repsol lo recomienda asimismo por sus nigiris de angus y foie y su ensaladilla de atún y langostino.

El cocinero Antonio Reboredo, en la cocina de Caballa 14. / Carlos Pardellas

Para Macarfi, sus elaboraciones japonesas y su cocina abierta son una experiencia en sí misma, donde el chef Antonio Reboredo hace brillar el sushi. Los apasionados de este plato ya han convertido este restaurante asiático en uno de sus referentes en Monte Alto, donde conquista con sus sashimis y sus brioches de pato.