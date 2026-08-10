El Sergas reforzará Urgencias hospitalarias y PAC de A Coruña el día del eclipse ante un "posible aumento de la demanda asistencial"

El área sanitaria de A Coruña y Cee ha elaborado un "plan de actuación" para dar respuesta al "posible aumento de la demanda asistencial" derivada del eclipse solar de este miércoles, 12 de agosto, en la ciudad y su entorno.

En base a ese protocolo ante posibles contingencias, el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de A Coruña (Chuac) se "reforzará" con "la guardia presencial de un facultativo más de Oftalmología", durante 24 horas, así como con otro "médico más en el turno de tarde-noche" del mismo día 12, y un profesional a mayores "de guardia localizada".

Urgencias del Chuac se "reforzará" con "la guardia presencial de un facultativo más de Oftalmología", durante 24 horas, así como con otro "un médico más en el turno de tarde-noche" del mismo día 12, y otro profesional a mayores "de guardia localizada"

Área metropolitana

El Punto de Atencion Continuada (PAC) de A Coruña, ubicado en el centro de salud Casa do Mar, se reforzará también el día del eclipse con "la guardia presencial de un facultativo y una enfermera en el turno de tarde-noche", mientras que en el área metropolitana coruñesa se hará lo propio para "cubrir un posible incremento de la demanda en los PAC" localizados fuera de la ciudad.

Hospital y PAC de Cee

El Servicio de Urgencias del Hospital Virxe da Xunqueira de Cee contará, igualmente, con "un médico más de guardia en el turno de tarde-noche de este miércoles", mientras que el PAC de esa localidad tendrá un facultativo más operativo "en el turno de tarde".