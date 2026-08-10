El Sergas reforzará Urgencias hospitalarias y PAC de A Coruña el día del eclipse ante un "posible aumento de la demanda asistencial"

El área sanitaria de A Coruña y Cee ha diseñado un "plan de actuación" especial para dar respuesta al "posible aumento de la demanda asistencial" derivada del eclipse solar de este miércoles, 12 de agosto, en la ciudad y su entorno.

En base a ese protocolo ante posibles contingencias, el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de A Coruña (Chuac) se "reforzará" con "la guardia presencial de un facultativo más de Oftalmología", durante 24 horas, así como con otro "médico más en el turno de tarde-noche" del mismo día 12, y un profesional a mayores "de guardia localizada".

Urgencias del Chuac se "reforzará" con "la guardia presencial de un facultativo más de Oftalmología", durante 24 horas, así como con otro "un médico más en el turno de tarde-noche" del mismo día 12, y otro profesional a mayores "de guardia localizada"

Área metropolitana

El Punto de Atención Continuada (PAC) de A Coruña, ubicado en el centro de salud Casa do Mar, se reforzará también el día del eclipse con "la guardia presencial de un facultativo y una enfermera más en el turno de tarde-noche", mientras que en el área metropolitana coruñesa se hará lo mismo para "cubrir un posible incremento de la demanda en los PAC" localizados fuera de la ciudad.

El Servicio de Urgencias del Hospital Virxe da Xunqueira de Cee contará, igualmente, con "un médico más de guardia en el turno de tarde-noche de este miércoles", mientras que el PAC de esa localidad tendrá un facultativo más operativo "en el turno de tarde".

Beatriz Castelo Mosquera, vocal de Óptica del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña, sostiene unas gafas homologadas para mirar el eclipse solar, en su farmacia de la Cuesta de la Tapia, en O Temple. / Casteleiro

Las gafas homologadas, imprescindibles

A apenas 48 horas del que será el mayor eclipse solar del último siglo que, este miércoles, 12 de agosto, justo antes del anochecer --entre las 19.31 y las 21.21 horas, con su punto álgido a las 20.28-- teñirá de oscuridad el cielo de A Coruña, en las farmacias de la ciudad y su entorno escasean las gafas homologadas para mirar ese fenómeno astronómico sin comprometer la salud visual. La vocal de Óptica, Oftálmica y Optometría y Acústica audiométrica del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña (COFC), Beatriz Castelo, recuerda que, aunque boticas y ópticas no son los únicos puntos de distribución de gafas de protección para ver el eclipse solar, sí "tienen que estar homologadas, según la norma ISO 12312-2 y con el marcador 'CE'", para evitar sufrir "quemaduras en la retina" que, "en la mayoría de los casos", recalca, "pueden ser irreversibles".

Las gafas para mirar el eclipse solar "tienen que estar homologadas, según la norma ISO 12312-2 y con el marcador CE", para evitar sufrir "quemaduras en la retina" que, "en la mayoría de los casos", advierte Beatriz Castelo Mosquera, vocal de Óptica del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña, "pueden ser irreversibles"

"Las que se venden en farmacias y ópticas están homologadas. Ahora bien, cuidado si se compran en internet o por ahí...", advierte Castelo, antes de exponer algunas de las principales cuestiones o dudas que le trasladan los usuarios de su farmacia, estos días, en relación con el eclipse. "Nos preguntan, por ejemplo, qué pasaría si se observa el eclipse sin gafas o con unas gafas de sol normales. Esto es súper peligroso porque te puede causar una retinopatía solar que, en la mayoría de los casos es irreversible. Hay que tener mucho cuidado porque, además, la retina no duele. En el momento en que te estás haciendo la quemadura no lo notas pero, unas horas después, empiezan los síntomas. Y pueden ser irreversibles", hace hincapié.

El doctor Matías García-Anllo, oftalmólogo, este lunes, en el Hospital San Rafael de A Coruña. / Gus de la Paz

En similares términos se manifiesta el doctor Matías García-Anllo, oftalmólogo en el Hospital San Rafael y en Coruña Visión, al incidir en la necesidad de "ser conscientes del riesgo que supone la observación del sol sin las medidas adecuadas", ya que "puede implicar un daño irreversible para nuestra visión”. “La oportunidad de ver un eclipse total en A Coruña será una ocasión única para la mayoría de nosotros, dado que es un acontecimiento que no ocurre desde hace más de cien años, y que para el próximo tendremos que esperar otros 27. Pero debemos ser conscientes del riesgo que supone”, resalta el doctor García-Anllo, quien advierte de que “al mirar directamente al sol, nos exponemos a dañar nuestra retina”, la parte del ojo "encargada de captar la luz y transformar ese estímulo en señales que interpretará nuestro cerebro" y, "más concretamente, su zona central, denominada mácula".

“En la mácula es donde se concentran la mayor parte de fotorreceptores denominados conos, que son los especializados en la visión de alta resolución y en la percepción del color y, por lo tanto, los que nos ofrecen la máxima agudeza visual, permitiéndonos distinguir los detalles finos y realizar actividades como la lectura o el reconocimiento de rostros”, explica este oftalmólogo. "Cuando esa parte de la retina se daña, la visión central se vuelve borrosa. Y, aunque la periférica se conserve, perderemos la capacidad de realizar muchas actividades, aparecerá una mancha ciega en el centro del campo visual (escotoma) o, en casos más leves, aunque no se pierda totalmente, podrán verse las imágenes torcidas (metamorfopsias)”, pormenoriza.

Gus de la Paz

Retinopatía solar

"El proceso de la retinopatía solar", apunta el doctor García-Anllo, "consiste en una serie de reacciones fotoquímicas, en las que los fotones de la luz solar absorbidos por los fotorreceptores maculares liberan radicales libres (estrés oxidativo) que provocan daño en las membranas celulares, en las proteínas y el ADN". "También podría intervenir un daño fototérmico en menor proporción”, explica el doctor García-Anllo, quien insiste en que, "para observar el eclipse con seguridad", es preciso protegerse "con un filtro que atenúe esa radiación solar". "Esto nos lo garantiza la normativa internacional ISO 12312-2, que determina la calidad de los filtros capaces de bloquear más del 99% de la luz visible y atenuar así la radiación ultravioleta e infrarroja", subraya.

"Para observar el eclipse con seguridad, deberemos protegernos con un filtro que atenúe esa radiación solar", apunta el doctor Matías García-Anllo, oftalmólogo. "Esto nos lo garantiza la normativa internacional ISO 12312-2, que determina la calidad de los filtros capaces de bloquear más del 99 % de la luz visible y atenuar así la radiación ultravioleta e infrarroja", subraya

"Lógicamente --prosigue el experto--, debemos comprobar que esos filtros se encuentren en buen estado, sin ralladuras ni grietas o perforaciones que impidan ejercer su función de una manera adecuada, y adquirirlos a través de distribuidores que ofrezcan una confianza y garantía, ya que, aunque podamos ver impreso el distintivo 'CE', la alta demanda que se espera en un momento tan puntual puede dar lugar a la venta fraudulenta de gafas de mala calidad que nos den una falsa impresión de protección, causando daños irreversibles a nuestra visión”, reitera.

“La única forma segura de ver el eclipse será a través de unas gafas homologadas, poniéndolas antes de dirigir la mirada hacia el sol y quitándolas una vez que se haya apartado la visión de este. La única excepción será el escaso minuto que durará el eclipse total, siendo este instante el único momento en el que sería posible la observación directa sin ningún filtro. Para entender la secuencia, podríamos comparar el proceso del eclipse con las fases lunares: al principio, tendríamos un 'sol lleno’ y, después, iríamos pasando por las fases de 'cuarto menguante' hasta llegar al eclipse total, que en A Coruña coincidirá a las 20.28 horas, y que sería el equivalente a la 'luna nueva' para, a continuación, regresar a través de los 'cuartos crecientes' hacia el final del fenómeno", explica.

Detalle lateral de unas gafas homologadas para mirar el eclipse solar de este miércoles, 12 de agosto. / Casteleiro

"Por tanto, salvo en ese escaso minuto de eclipse total, en el que la Tierra estará bloqueando toda la radiación solar, no debemos realizar una observación directa del sol, y mucho menos a través de lentes que amplifiquen la intensidad de sus rayos, como las de prismáticos o telescopios. Tampoco debemos fiarnos de otros medios que no sean filtros homologados por la norma ISO 12312-2 ya que, aunque atenúen la intensidad, no sabríamos en qué medida y si esto podría ser suficiente. O, incluso aún peor, por estar dilatándonos la pupila y no filtrando adecuadamente las radiaciones, causándonos daños irreversibles", insiste este oftalmólogo, quien advierte de que "no hay un tiempo de exposición que marque el riesgo". "Pero, a mayor exposición, más probabilidad de daños", concluye.