La Torre de Hércules en A Coruña estrena iluminación y sendas accesibles

La Torre de Hércules tiene nueva iluminación y unos senderos más accesibles que rodean el monumento, dos actuaciones impulsadas por la Xunta en el marco del Plan Xacobeo Next Generation.

El director de Turismo, Xosé Merelles, explicó que el de la Torre de Hércules es un proyecto con el que la Xunta "ha mejorado y actualizado" el faro "a los nuevos tiempos a través de trabajos que la hacen más accesible y eficiente".

En lo que se refiere a la iluminación, esta supone una renovación completa del sistema ornamental de monumento, cuyos equipos LED de última generación se distribuyen por sus fachadas.

Esta mejora, además de realzar la arquitectura del monumento durante la noche, "permitirá ofrecer opciones decorativas y dinámicas para acompañar las celebraciones y actividades socioculturales" que se desarrollan a lo largo del año, según detalló Merelles en un acto en el que estuvo presente el concejal de Turismo, Gonzalo Castro.

La segunda de las actuaciones inauguradas es la mejora de los senderos que rodean la Torre de Hércules, que son "más seguros, más duraderos y, sobre todo, más accesibles".

Las autoridades pasean por los nuevos senderos junto al faro / Gus de la Paz

La actuación permitió habilitar un recorrido continuo, que puede ser más accesible desde la glorieta hasta la costa, hacia el mar, ampliando puntualmente su anchura siempre con la máxima sensibilidad hacia la zona protegida.

Castro ha indicado que "la colaboración entre administraciones es fundamental para seguir avanzando en la protección, conservación y puesta en valor de un patrimonio excepcional como la Torre de Hércules", por lo que este proyecto "es un ejemplo de cómo el trabajo conjunto permite mejorar los espacios públicos y ofrecer una mejor experiencia tanto a la ciudadanía como a las personas que visitan A Coruña".

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Merelles ha indicado que las actuaciones inauguradas "no son un punto final, sino un paso más". Como avanzó, tal y como se acordó con el Ayuntamiento de A Coruña y para no interferir en las visitas a la Torre de Hércules durante el verano, a partir del mes de septiembre se completará este proyecto previsto para la Torre de Hércules, que cuenta con un presupuesto global de más de 900.000 euros, con el resto de actuaciones previstas, orientadas en este caso al conocimiento arqueológico del yacimiento y a la conservación de sus elementos estructurales, dentro de ese proyecto integral de mejora del monumento.