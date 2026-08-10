Última bala para desconvocar la huelga del eclipse en la hostelería de A Coruña: sindicatos y patronal se reunirán para negociar 'in extremis'

Este martes, a las 11.00 horas, sindicatos y patronal se darán una última oportunidad para anular la huelga de hostelería convocada por UGT, CIG y Comisiones Obreras para el miércoles, 12 de agosto, el día del eclipse. El paro, que afectaría a trabajadores de restaurantes, cafeterías, pubs, hoteles y otros establecimientos, se enmarca en el bloqueo de la negociación del convenio provincial del sector, iniciada en 2025. Entre los representantes de la patronal, Hospeco se compromete a apostar por el diálogo, pero los tres sindicatos, aunque señalan que desean un acuerdo, tienen reservas acerca de si será posible llegar a este, que depende de que la patronal acepte subidas salariales y renuncie a recortar el complemento que abona a los trabajadores de baja.

El responsable de Acción Sindical de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras, Juan Zas, confirma que la reunión se realizará este martes al mediodía, con la mediación del Consello Galego de Relacións Laborais, como habían solicitado los sindicatos. Según declaró este lunes a este diario, el "mayor problema" para llegar a un acuerdo es que para la patronal insiste en recortar el dinero que pagan los empresarios, por convenio, a los empleados que están de baja. "Esta línea roja la tienen que cortar", insiste Zas, que cree que en el sector se producen "bajas reales" de camareros que cargan pesos, personal que atiende en cocinas con temperaturas "demasiado elevadas" o camareras de piso que, con recortes de plantilla, cada vez deben atender más camas, no "absentismo". También afirma que la patronal les ha propuesto que no haya aumento de sueldo en 2025 y un incremento del 1% en 2026 que "no iría al salario base", sino a un complemento, condiciones que no considera aceptables.

"Malestar" en las plantillas

Zas defiende que los sindicatos han realizado propuestas pero que la patronal se comprometió a presentar su propia versión en a finales de junio o la primera semana de julio. "Esa propuesta todavía no ha llegado", afirma Zas, por lo que convocaron la huelga. También afirma que desde la parte empresarial se les dijo que si no se tocaba el pago a los trabajadores de baja "no se iba a hablar de nada". Ahora espera que en la reunión del martes haya un "talante diferente", pues aunque en el sector "nunca había habido movilizaciones", ante el eclipse se está viendo a hoteles "ofreciendo habitaciones entre 500 y 1.000 euros, con beneficio brutal", lo que está generando "debate y tensión en las plantillas".

"El malestar se está trasladando", cree el sindicalista, que espera que los empresarios "sean sensatos" y traigan una propuesta razonable. También alerta de que se ha puesto una denuncia ante Inspección de Trabajo por movimientos de plantilla para dotar puestos que no se van a cubrir por la huelga.

"As expectativas non son moi halagadoras"

El responsable de hostelería de la CIG en la comarca de A Coruña, Iago Barros, indica que su sindicato acudirá a la reunión, el "último intento de negociación", con voluntad constructiva pero manteniendo la convocatoria de huelga, pues las expectativas "non son moi halagadoras". No descarta un acuerdo de última hora que pudiese permitir una desconvocatoria del paro, si se llega a un acuerdo de mínimos de revisión salarial y la patronal acepta mantener el complemento que paga a los trabajadores de baja. Prescindir de este, señala, significa "vivir na miseria, non poder pagar o teu piso". Para Barros, la hostelería "non é un sector en crise, todo o contrario", y los empresarios "din que non atopan persoal pero queren recortes".

Ángel Fernández Pintor, responsable de hostelería de UGT en la provincia de A Coruña, insiste en que la intención es lograr un "acuerdo fructífero" que permita desconvocar la huelga del miércoles, pero también cree que las perspectivas "no son muy halagüeñas". La patronal, señala, ha insistido "en cada una de las anteriores reuniones" en recortar en el complemento que pagan a los trabajadores en baja, lo que, para Fernández Pintor, sería una "pérdida salarial" de algo que es "lo poco bueno que le queda a este convenio". Para conseguir un acuerdo, señala, hay que mantener este beneficio y lograr una subida salarial en torno al 4 o al 5%, "lo que se están subiendo los convenios". Si no hay un pacto, se mantendrá el paro y se estudiarán las movilizaciones a futuro "que correspondan".

"Estamos dispuestos a negociar antes, durante y después del paro"

Agustín Collazos, presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), señala que su organización acudirá con "todas las ganas de negociar y de hablar de todos los puntos que podamos y de seguir avanzando". Que se haya pedido la mediación es una "buena noticia" y hace que "vuelvan a la mesa de negociación de la que se levantaron". Hospeco, señala Collazos, está dispuesta a negociar "antes, durante y después de la huelga", porque "al final tenemos que llegar a un acuerdo entre todas las partes".

Las negociaciones del nuevo convenio empezaron hace más de un año, concretamente en enero de 2025, con la participación de CCOO, CIG y UGT y de las principales asociaciones empresariales del sector. El acuerdo afecta a cerca de 20.000 trabajadores del sector que piden mejoras salariales, la defensa de los derechos en las bajas laborales frente a los recortes propuestos por la patronal y unos horarios compatibles con la vida personal. El anterior convenio caducó en 2024.