Los vecinos de Durán Loriga, en A Coruña, piden invertir el sentido del tráfico

Un grupo de vecinos que, señalan, son «representantes» de todos los residentes de Durán Loriga han reclamado al Concello que solucione los problemas de la vía, que «no aparece en ninguno de los planes de reestructuración» de las obras que se llevan a cabo en Los Cantones y su entorno. Piden invertir el sentido de circulación y obras que aumenten las aceras y espacio para los peatones, y preguntan por qué no hay aparcamientos para residentes.

Entre otros puntos, los vecinos denuncian los andamios en el edificio de la Cámara y la saturación de repartidores de comida que «en ocasiones no dejan ni transitar» por las aceras, así como problemas en el pavimento y olores desagradables en la calle. La iluminación es «altamente deficiente» y la vía, que creen que debería ser un «referente», es una de las «más sucias» de la ciudad, así como la más «abandonada y degradada».