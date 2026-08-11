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Viñetas desde o atlántico

Alberto Taracido, dibujante coruñés: "O máis difícil é a historia e como contala"

El ilustrador coruñés firma en Viñetas desde o Atlántico su cómic 'Os ecos dos días rotos', una obra personal que evoca su infancia en el barrio de Labañou durante los años 70

Alberto Taracido posa co seu cómic, ambientado no barrio de Labañou

Alberto Taracido posa co seu cómic, ambientado no barrio de Labañou / GUS DE LA PAZ / LCO

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Marta Casais

A Coruña

Alberto Taracido é unha dos profesionais da ilustración e dirección artística máis recoñecidas do país. É tamén autor de L’echo des jours brisés (Os ecos dos días rotos), un cómic baseado no Labañou da súa infancia, e unha obra que lle permitiu dar un salto ao mercado franco-belga. Estará este xoves firmando no Viñetas Estudio ás 19.30 horas con Sebas Martín.

Este é o seu primeiro Viñetas como autor. Como coruñés que significa para vostede participar no Viñetas?

A organización son un montón de amigos de toda a vida, eu son visitante do Viñetas de toda a vida. Hoxe é o meu aniversario, sempre coincide. Pero estar este ano cun álbum que fala do meu barrio de Labañou no Kiosco Alfonso ao lado de Carlos Jiménez, que é un dos meus referentes no cómic, é a guinda do pastel.

Traballou durante moitos anos en películas de animación e fixo un par de cómics. Que diferenza lle ve a ser unha peza de algo máis grande a estar só a cargo de todo un proxecto?

Toda a miña carreira, por inquietude e pola parte económica, ser debuxante ou deseñador gráfico é una carreira que é una montaña rusa. Estás arriba, gañando premios nacionais ou internacionais, e aos catro días estás buscando choio. O cómic sempre estaba en paralelo pero eu traballaba máis a ilustración desde o mundo cinematográfico. Desde o 98 ata agora, foi audiovisual. Comezamos polo Bosque Animado, primeira película 3D de Europa. Eu sempre quixen quedar na Coruña. En todo este know-how de traballos de todo tipo chegou o cómic, desde o 2014 tiña ganas de facer cousas, collía un proxecto e o paraba, era un plan B. A experiencia de Mr Crabb y el paraíso foi... Despois de toda una vida traballando en equipos, atopeime só na mesa, coa miña música, e dixen isto hai que probalo máis. Aí o plan B converteuse en plan A.

Como chegou Os ecos dos días rotos a publicarse?

Tiven a sorte de presentar un proxecto que non pintaba moito que gustase fora. Eu quería levalo para fora e facer un efecto boomerang, que vai para fora para que logo volva. Non ao revés, porque ao revés pode que nin chegue. Xogueima á primeira baza, ao mercado franco belga e tiven a sorte de encontrar una editorial marabillosa, coidáronme, déronme a liberdade que quería, que era fundamental na negociación, porque era una homenaxe ao meu barrio e on quería co guionistas. Traballo de autor puro e duro. E a partir de aí estou traballando no mercado francés.

Estivo tamén probando a industria de cómic americana. Cal é o principal contraste co cómic europeo?

Hai diferenzas moi grandes. Eu son máis lector de cómic español, francés ou italiano. O cómic europeo é o que comín. Hai autores que me gustan moito en Estados Unidos- Will Eisner é un dos meus deuses- pero a temática engánchame moitísimo máis a europea. Pero eu quería probar alá. Sabía que era un traballo moito máis industrial. Somos pezas: un fai o lapis, outro a tinta, outro a cor… Eu tiven a sorte de facer as dúas cousas máis importantes, lapis e tinta. Era un pouco como ter o poder e o resto van detrás de min. A cor tamén quería collela, pero non puiden. Os ritmos son rapidísimos alá. Non lle tiña medo porque veño da animación e tamén son moi rápidos, pero non tes marxe a corrixir e é algo que a min non me gusta. En Valiant coidáronme moitísimo e a experiencia foi marabillosa, un máster, pero foi cando dixen 'vou facer algo meu', quero facelo eu só. E é onde sae moitísimo traballo. En animación éramos 30, 50. Aquí estás ti e un editor. Pero é moi bonito polo reto que ten.

Cal é a parte do proceso que considera máis complexa?

Contamos historias. Hai que empezar por aí. Poden ser ilustradas, poder ser animadas, faladas, pero o que manda é a historia. Ver efectos especiais está moi ben pero se non engancha na narrativa é como ver fogos artificiais. O máis difícil é a historia, e como contala. Ti podes ter una boa historia pero é como un chiste. Ti contas un e non se ri nin dios, aínda que sexa a hostia, ven outro cun peor e rise todo o mundo. Tanto o guion como o story board, que é o que vai marcar o ritmo- como colocas o plano, a narrativa visual- para min é o fundamental. Coller as páxinas e debuxalas, cae de contado que sabes facelo, a iso chámolle produción.

Está embarcado nun proxecto importante. Que se pode saber del?

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É un encargo. O único traballo de autor foi o eco dos días rotos. A editorial gústalle como debuxo, levaba buscando debuxante como tres anos e atopouno en min. É un clásico de Francia, en formato grande, un buque insignia.

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