Dónde aparcar barato en A Coruña: estos son los párkings más económicos de la ciudad, desde un sesenta céntimos la hora

Elegir dónde estacionar el coche se nota en el bolsillo, y la diferencia entre los párkings más baratos y más caros de A Coruña puede suponer casi el doble del precio por hora. Un estudio realizado por el Ayuntamiento para calcular los precios del parking de Monte Alto, de próxima apertura, analizó 27 puntos de estacionamiento de la ciudad y halló que el precio "varía significativamente de un aparcameinto a otro". En los lugares más económicos detectados por el Concello se puede estacionar el automóvil durante una hora por 1,20 euros, aunque en la ciudad hay ofertas hasta de sesenta céntimos. Por contra, en otros se llega a los 2,20 o 2,30 euros. También varía significativamente el precio del arrendamiento mensual, desde los 75 euros a más de 200. Son variaciones importantes en un sector en el que la presencia pública es importante: el Concello contabilizó 45 aparcamientos concesionados, y recientemente ha concluido el rescate de cuatro de ellos.

De acuerdo con el análisis municipal, el lugar más económico para estacionar puntualmente son los aparcamientos de As Conchiñas y de la plaza de Tabacos, con un precio de 1,20 euros por hora. El parking del Palacio de la Ópera sigue de cerca, con 1,35 euros por el mismo tiempo. Otros dos parkings relativamente económicos son el de Elviña, con 1,46 euros, y el del mercado de este barrio, que queda en prácticamente el mismo precio, 1,45 euros.

La mayoría, por encima de los 1,5 euros

El resto de lugares están en euro y medio por hora, o más. El aparcamiento de Salgado Torres cuesta 1,5 euros, mientras que el de Os Mallos llega a los 1,56 euros y el del parque Europa al 1,60. En Ronda de Outeiro, 55, se puede aparcar por 1,55 euros. En Os Mariñeiros se alcanzan los 1,70 euros, y muy cerca, en la Casa del Agua, el precio es de 1,74 euros, prácticamente el mismo.

En Cuatro Caminos, el precio sube a 1,75 euros, mientras que estacionar en O Parrote, en Marina Coruña (muelle de las Ánimas) y en el aparcamiento de María Pita cuesta lo mismo, 1,80 euros: quizás la proximidad homogeneice los precios. El parking de Work Center, en la calle Copérnico del polígono empresarial de Agrela, alcanza los 1,90 euros, mientras que A Maestranza y la plaza de Lugo empatan a 1,92 euros.

Los más caros

La barrera de los dos euros se alcanza en Astor Coruña, y Palexco la supera por poco, con 2,02 euros. En la plaza de Galicia se llega a los 2,04 euros, mientras que en el aparcamiento de los Cantones el precio escala hasta los 2,07 euros.

Un precio muy repetido es el de los 2,20 euros. De acuerdo con el estudio municipal, se alcanza en tres estacionamientos: la plaza de Pontevedra, A Palloza y el garaje Madrid, situado en el número 25 de la avenida de Finisterre. En la plaza de Monforte se llega al precio más elevado de la ciudad, con 2,30 euros.

Sesenta céntimos por hora en Paseo de Ronda

El estudio del Ayuntamiento, realizado en base a la página parkopedia, excluye a algunos aparcamientos que aparecen presentes ahí. Sin contar parkings de supermercados, comercios, estaciones y hoteles, ni lugares de estacionamiento gratuito, la página señala que el aparcamiento del bulevar del Papagayo, con un precio de 2,04 euros la hora, y el de la plaza de Pontevedra, con 2,20 euros. También el de la plaza de Vigo, con un precio de dos euros por hora, y el de Orzán-Riazor, con 1,95 euros.En Paseo de Ronda, 55, figura un aparcamiento subterráneo con un precio de un euro por hora, y en la calle Fernando Rey un garaje de Setex Aparki figura con un precio de sesenta céntimos la hora.

En O Ventorrillo, el precio es de 1,40 euros, en el caso del negocio que lleva Sunaim, mientras que en el de Atri Aparcamientos es de 1,50 euros. En el garaje Astor el precio es de dos euros, y 1,50 en Salgado Torres. Garaje Rubine ofrece estacionamiento por 1,95 euros la hora.

Arrendamiento a largo plazo

En el alquiler de plazas por un periodo de un mes las diferencias son aún más significativas. En este caso, el estudio municipal combinó datos de parkopedia con otras de webs de los aparcamientos y contactos telefónicos, y solo incluye cifras para 18 aparcamientos. De ellos, el más barato es el de la Casa del Agua, con 70 euros por mes, mientras que en Os Mariñeiros y Cuatro Caminos se llega a los 75 euros.

En el parking de Salgado Torres el precio es de 77 euros, y en el Work Center de Agrela son 80. En la Fábrica de Tabacos se sube a 89 euros al mes, mientras que en el parque Europa se puede alquilar una plaza por 90 euros para un periodo de 90 días. El garaje Astor, de Fernández Latorre, sube a cien euros, mientras que en la plaza de Monforte se llega a los 105 y en Marina Coruña a 116.

En O Parrote, el coste mensual de una plaza es de 125 euros, y en A Maestranza de 137, mientras que el garaje Madrid por 140. A Palloza llega a los 152 euros, mientras que el Palacio de la Ópera, pese a tener precios relativamente económicos en las plazas de rotación, pide 175 euros por una plaza mensual. En Palexco el coste alcanza los 179 euros y en la plaza de Lugo los 182, mientras que el precio llega a los 205, el más elevado de los analizados por el Concello, en el caso de Los Cantones.

Nuevas 154 plazas en Monte Alto

El aparcamiento de la plaza del mercado de Monte Alto cerró por las obras de reforma que empezaron en 2023 y terminaron a finales del año pasado. El Concello ha publicado un concurso para gestionar por 50 años la infraestructura, que contará con 154 plazas, seis de ellas para motos. La empresa deberá obras de adaptación de más de un millón de euros que, según el Ayuntamiento, deberán estarán listas en febrero del próximo año.

Después de estudiar los ingresos con varios posibles precios, que van desde los 1,20 a los 1,80 euros por hora, el estudio municipal estima que estos "se maximizan para una tarifa de rotación de 1,40 euros por hora", que está "en el rango inferior de los precios en los aparcamientos municipales". Para el alquiler mensual propone 115 euros, inferior a la media de aparcamientos públicos, que es de 121 euros al mes, y al "precio de mercado" en el barrio.

La cifra se aplicaría a las plazas de turismos eléctricos y no eléctricos, que suponen, respectivamente, 90 y ocho plazas. El abono mensual nocturno, para coches de motor convencional, es de 50 euros al mes, y hay medio centenar de plazas. Se reserva el mismo número de puestos para los automóviles en rotación, esto es, los espacios que se alquilan por horas. En cuanto a las seis plazas para motocicletas, el coste mensual es de 40 euros al mes.