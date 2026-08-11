La baja visibilidad por la niebla en el aeropuerto de A Coruña obliga a desviar dos vuelos
La baja visibilidad matinal obligó a desviar dos vuelos, uno de ellos con regreso a Madrid y otro a Vigo
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Agencias
A Coruña
La baja visibilidad por la niebla con la que ha amanecido este martes el aeropuerto coruñés de Alvedro ha obligado a desviar dos vuelos a primera hora.
En concreto, según han confirmado fuentes de Aena, un vuelo procedente del aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez ha regresado al aeropuerto madrileño.
También ha tenido que ser desviado por baja visibilidad un vuelo que partió del aeropuerto de Milán con destino el aeródromo coruñés. En este caso, aterrizó en el aeropuerto de Peinador, en Vigo.
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