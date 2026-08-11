La Batalla Naval volverá a iluminar la noche de A Coruña con 20 minutos de fuegos artificiales: fecha, horario, lugares y cortes de tráfico

La ensenada del Orzán vivirá el viernes uno de los días más especiales de las Fiestas de María Pita en A Coruña. La acción se traslada por una noche hasta las playas de Riazor y Orzán, desde donde se verá el lanzamiento de más de 850 kilos de material pirotécnico.

El espectáculo volverá a recordar la defensa de la ciudad realizada por la heroína coruñesa María Pita frente al asedio inglés de 1589 liderado por Francis Drake, uno de los momentos más recordados de la historia de la ciudad.

Para celebrarlo, como es habitual durante los festejos veraniegos, se volverá a recrear el episodio con un lanzamiento de fuegos artificiales que suele ser uno de los momentos de mayor concentración de personas del agosto coruñés.

Este año se contará con 57 conjuntos pirotécnicos, más de 12.000 artificios, 2.594 órdenes de disparo y 852 kilos de pólvora. En total el evento durará unos veinte minutos durante los que se lanzarán palmeras, crisantemos, crossettes, dalias, lentejas luminosas, fuegos acuáticos y diferentes efectos digitales sincronizados.

Lugares

Los disparos se realizarán desde los dos puntos habituales: el entorno de las Esclavas, desde donde se concentrará la mayor parte de los lanzamientos al representar la defensa de la ciudad, y la Finca dos Mariño, en la zona del Matadero.

Gente observando la Batalla Naval el pasado año / Casteleiro

Para poder verlos correctamente, servirá cualquier punto del paseo marítimo en el arco de la ensenada del Orzán. Los puntos que congregarán más gente son las playas de Riazor, Orzán y Matadero, así como el paseo marítimo a la altura de estos tres arenales. Otras opciones son también el paseo por la zona de San Roque de Fóra hasta el Millenium, así como, en el otro extremo, a la altura de Monte Alto o As Lagoas.

Horario

El espectáculo comenzará a las 23.30 horas del viernes 14 de agosto con las primeras bombas de aviso, lo que dará paso a más de 20 minutos de lanzamientos, por lo que está previsto que termine poco antes de la medianoche.

Cortes de tráfico

Con motivo de esta Batalla Naval, se realizarán cortes de tráfico en el entorno del paseo marítimo para garantizar la seguridad del público asistente. Desde el ayuntamiento piden utilizar el transporte público o realizar los desplazamientos a pie, siempre que sea posible.

Más eventos

De todas formas, ese no será el único evento de ese viernes con motivo de las Fiestas de María Pita. Ese mismo día se iniciará la feria del Libro Antiguo y de Ocasión, así como también se vivirá en el parque de Santa Margarida la primera jornada del Festival de Electrónica Coruñés. En el Cantón Grande, la Marina y María Pita se celebrará el Festival Internacional de Folclore y la programación infantil de Cascarillarte visitará el barrio de Xuxán. Además, a las 20.00 horas el Campo da Leña acogerá el concierto de Carlos Bau y en el Parque Europa se realizará el Lembranza Rock, con las actuaciones de Zavala + Cantareiras, Loita Amada y Grande Amore.