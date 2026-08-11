Música, ciencia y humor en el encuentro sobre el eclipse con la cantante Rosana en A Coruña: "Vamos a compartir un momento muy creativo del universo"

El eclipse total de Sol es un acontecimiento inusual y único que muchos decidirán vivir acompañados. Para este 12 de agosto, una de las posibilidades de compartir la experiencia es acercarse al auditorio del parque de Santa Margarita donde el encuentro Vamos a Star bajo el anillo x Rosana unirá ciencia, música, humor y emoción para abordar el fenómeno. Desde las 18.00 horas, la cantante Rosana será la anfitriona de una jornada en la que artistas, científicos, creadores y público se irán encontrando alrededor del eclipse durante dos horas. La experiencia será de acceso libre y hasta completar un aforo máximo de 1.500 personas.

El evento parte del humor con el actor y cómico David Amor, que volverá a aparecer a lo largo de la jornada para abordar el fenómeno desde la cercanía. La ciencia tendrá su lugar en el acto con el investigador en Astrofísica Computacional en el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Universidade da Coruña, Xabier Pérez y el doctor en Física de Partículas, Javier Santaolalla, que charlarán sobre el eclipse junto a la cantante. Luego, la familia creadora de contenido Torres de Pascual también acompañará a Rosana para aportar una mirada intergeneracional, cercana y espontánea.

La cantante canaria toma en esta jornada el papel de moderadora e hilo conductor y ofrecerá, en el tramo final de la experiencia, un espacio para la música con un pequeño concierto para los presentes, aunque no será la única artista que actúe. Además, el encuentro contará con participación del público y conexiones con otros lugares durante toda la tarde. Rosana se adentra en un nuevo trabajo multidisciplinar con el que busca agradecer a su público todo lo conseguido, un trabajo que pone una de sus primeras piedras en A Coruña este 12 de agosto en un día especial y único.

¿Cómo surge su papel en el encuentro?

La realidad es que llevo 7 años dedicándome a preparar un plan que está naciendo llamado Omow, que son las siglas de Otro Mundo, Our World, que es una especie de ecosistema que atraviesa un montón de espacios y un montón de mundos en paralelo. El proyecto abre ahora mismo las puertas con tres llaves: una serie documental de tres capítulos llamada Mejor vivir sin miedo, en el que se habla de cómo he intentado gestionar el éxito y cómo he llegado hasta aquí y cómo vamos a hacer las cosas a partir de ahora; la segunda llave tiene que ver con el concepto Más que barrios con el que busco acercarme a las calles, dinamizarlas y conectar con la gente a través de la música y cultura y por último una tercera parte que son tres giras en una llamada Vamos a Star que supone la celebración del 30 aniversario de mi álbum Lunas Rotas y que se trata de una gira de experiencias vivas que tienen mucho que ver con Más que barrios, como la que empieza mañana en A Coruña.

¿Qué le supone poder vivir el eclipse de una manera tan especial rodeada de gente?

Si estuviéramos hablando solo de música o de canciones, ya sería muy especial, porque de alguna manera compartir lo que a alguien le nace del corazón hasta el punto de servir de banda sonora de un momento tan brutal como el de mañana, pues ya sería una pasada. Pero si además me encuentro con la gente y empiezo a conocer a esas mismas personas que han hecho de mi carrera lo que es, pues es una manera de agradecérselo. Omow aparece desde el agradecimiento y desde dos motivos principales: el intentar devolverle a la gente con actos todo lo que me ha regalado y el intentar hacer aquello que me hubiera encantado que alguien hubiera hecho conmigo o por mí, que es intentar abrir un mundo de posibilidades para todos.

¿De qué manera se unen ciencia y música en Santa Margarita?

Hay mezcla, porque cuando lo que tú quieres compartir es más allá de la música, cuando no quieres solamente compartir un puñado de canciones, lo que pasa es que empiezas a compartir lo que podría ser un mundo que vive sin miedo. Me parece que la gran diferencia de todo lo que va a pasar es que mañana empieza la acción.

¿Cómo se vivirá la emoción y energía mientras se produzca el encuentro?

La magia está servida porque la vida la sirve todos los días, pero la dosis de magia que uno le eche no solamente depende de uno, sino de cómo estén los demás. Yo deseo y espero que mañana todos tengamos un día para recordar más allá de que, por supuesto, lo va a ser aunque solo sea por el puro eclipse. A pesar de eso, yo creo, espero y deseo que mañana tengamos mucho más para recordar en un día tan especial. A mí se me va a quedar en la memoria de la piel, como dice una de mis canciones.

A mí se me va a quedar en la memoria de la piel, como dice una de mis canciones Rosana

¿Qué objetivos se busca cumplir con experiencias como la que se celebra en A Coruña?

La meta principal es que nos conozcamos y que las personas, volviendo al proyecto de los barrios, me compartan lo que sienten, sueñan, quieren y esperan más allá de aplaudirme. Me parece que esas experiencias siempre van a ser gratificantes, y en cualquier caso, lo bonito de mañana es que se vive un día especial y vamos a compartir un momento muy creativo del universo y del mundo. Compartir eso ya me parece un vínculo muy especial.

¿Cuáles son las expectativas a la hora de comenzar su proyecto y ver la acogida del público?

La verdad es que no tengo ninguna, lo que tengo es un deseo inevitable de compartir la vida y que ocurran otras cosas. A mí me llegaron dos noticias hace siete años que me invitaron a cambiar mi forma de hacer las cosas a nivel profesional. Una de ellas hablaba del aumento de la soledad en la gente y otra del aumento de suicidios en los niños. En ese momento, tuve claro que quería hacer algo más e intentar crear, desde mi humilde espacio, todo lo que pudiera para que las cosas empezaran a rodar de otra forma. Esa sensación de actuar se quedó a vivir conmigo y el resultado se llama Omow. Lo único que espero es seguir siendo coherente con como he llevado mi vida hasta ahora haciendo en cada momento lo que sentía y sin esperar nada, sino simplemente volcándolo todo, porque ser ser coherente es muy valioso y estamos obligados a serlo ya que hay mucha gente engañando.

Esa sensación de actuar se quedó a vivir conmigo y el resultado se llama Omow Rosana

Las Islas Canarias son un referente en el ámbito de la astronomía. Como canaria, ¿qué significa esta oportunidad de mirar al cielo y ver un fenómeno tan espectacular?

Yo he dicho millones de veces que entre Canarias y Galicia hay un vínculo muy especial. Mañana al final lo que vamos a hacer es compartir ese ratito. Yo del cielo sé lo que me enseñó mi padre y lo que me enseñó mi tierra, por eso llevo también un montón de gente que sí sabe de la parte más real de estudios. Insisto que lo que va a pasar mañana es algo irrepetible en mucho tiempo y a mí no se me ocurría mejor manera que compartirlo con la gente que me ayudó a romper las lunas. Toda mi carrera está repleta de conceptos que tienen que ver con el universo y qué mejor que aprovecharlo este año en el que Lunas rotas, mi primer álbum, cumple 30 años.

Los eclipses simbolizan el fin de un ciclo y el inicio de otro, ¿qué se abre en su carrera a partir de mañana?

Para mí mañana es un nacimiento y empieza una nueva andadura. Podemos decir que se abre Omow, es decir, que se abre, como el propio nombre dice, otro mundo, que es nuestro mundo al final. Mañana es como si pides a alguien que explique qué siente en la noche de reyes. Es complejo explicar qué siente uno es noche en la que estás esperando que te traigan aquello que deseabas. Eso es lo que significa para mí el encuentro de mañana en A Coruña, ya que está claro que no podríamos estar en mejor sitio.