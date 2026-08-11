La Compañía de Tranvías de A Coruña y el Comité de empresa se culpan de romper la negociación del convenio

El comité de Tranvías de A Coruña y la empresa se responsabilizan del desencuentro que ha frenado la negociación del convenio colectivo tras once reuniones. Los sindicatos denuncian que la compañía decidió «levantarse de la mesa» pese a los avances y la acusan de «dilatar de manera deliberada las negociaciones». Reclaman que retome el diálogo y recuerdan que cerró 2025 con 6,36 millones de beneficio.

Tranvías rechaza esta versión y asegura que mostró «en todo momento una voluntad clara de alcanzar un acuerdo», hasta aceptar «casi el 95% de lo reclamado». Entre las medidas cita una subida salarial que duplica el IPC previsto para los próximos cuatro años. La empresa sostiene que el comité planteó nuevas exigencias cuando el pacto estaba avanzado y mantiene su disposición al diálogo para lograr un acuerdo «responsable, equilibrado y sostenible».