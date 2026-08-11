A Coruña se llena de miradas al cielo: "Quizá no tenga otra oportunidad"

A Coruña mira al cielo. En las horas previas al eclipse, las calles próximas al litoral ya dejan ver a quienes han llegado con un objetivo muy concreto: encontrar el mejor lugar para contemplar cómo la Luna tapa por completo el Sol. Algunos han viajado miles de kilómetros para conseguirlo; otros se encontraron con el fenómeno casi por casualidad al reservar sus vacaciones; y también están los que, pese a vivir en la ciudad, prefieren no mirar por miedo a dañar la vista.

Para Federico Bouvier, influencer y astro fotógrafo uruguayo, el eclipse es una oportunidad que merece el viaje desde el otro lado del Atlántico. Ha llegado acompañado de su amigo Pablo y ya ha comenzado a recorrer la ciudad para decidir desde dónde apuntará sus cámaras.

"Venimos desde Uruguay y esta va a ser mi segunda vez viendo un eclipse solar, aunque para Pablo será la primera. Yo soy astro fotógrafo y me dedico a la fotografía del cielo nocturno, de los planetas y del Sol. Es una pasión para mí y por eso decidimos venir hasta España para verlo", explica Federico.

La elección de A Coruña tampoco fue casual. "Elegimos A Coruña porque tengo amigos aquí y porque conocí a una persona de la ciudad a través de un programa de educación astronómica en el que participé. Pero también porque está dentro de la línea de totalidad, que es el punto ideal para ver el eclipse. Quizá dure un poco menos que en otros lugares más próximos al centro de esa línea, como Burgos, pero aquí tenemos otras posibilidades y queríamos vivirlo en esta ciudad", cuenta.

Los uruguayos Federico Bouvier y Pablo viajan hasta A Coruña para ver el eclipse / Gus de la Paz

La expedición uruguaya no ha llegado con las manos vacías. Cámaras, objetivos y material para grabar forman parte del equipaje. Federico no quiere limitarse a mirar el eclipse, sino intentar llevarse una imagen que permita recordarlo después. Su intención pasa por combinar el fenómeno con la Torre de Hércules. "Trajimos cámaras y distintos objetivos, un poco de vídeo y fotografía. Queremos hacer primeros planos del Sol, pero también buscamos algún punto desde el que podamos ver el faro a lo lejos y tener el Sol cerca en el encuadre. Por eso estamos recorriendo la zona y buscando ahora mismo el lugar que nos permita hacer las fotografías que tenemos en mente", explica.

La Torre de Hércules era una de sus primeras opciones, pero el cierre de los accesos durante el eclipse ha obligado a cambiar los planes. Federico y Pablo ya han comprobado que no podrán instalarse allí y ahora estudian otras localizaciones del litoral. "Nos gustaría estar cerca de la Torre, pero sabemos que va a estar cerrada y que no se podrá acceder. Así que estamos buscando alternativas. Esta zona de la playa puede ser una opción y también hemos pensado en otros lugares, aunque queremos encontrar un sitio desde el que podamos tener una buena perspectiva y, sobre todo, disfrutar del momento", señala.

Un viaje de miles de kilómetros

El interés por el eclipse también ha llevado hasta A Coruña a viajeros que no tienen una relación tan estrecha con la astronomía. Denis Murray ha llegado solo y reconoce que el fenómeno ha sido el motivo principal de su viaje. Viene desde Irlanda y lo explica con una mezcla de ilusión y sentido práctico: "Quizá no tenga otra oportunidad".

"Vengo solo por el eclipse. No soy un fanático de la astronomía, pero tengo 67 años y probablemente no vuelva a ver otro. Este es el primero que voy a ver y por eso he decidido venir", cuenta. Su viaje tiene además una peculiaridad. Dennis no ha llegado a A Coruña para quedarse quieto. Después del eclipse continuará a pie hasta Santiago de Compostela. "Después también caminaré de regreso a Santiago durante los próximos días. Pregunté cuál podía ser el mejor sitio para ver el eclipse y me dijeron que A Coruña o Bilbao. Elegí A Coruña porque, además de que me parecía una buena opción para el eclipse, después podía hacer el camino hasta Santiago", explica

Denis ya ha hecho su particular recorrido de reconocimiento por la ciudad. Ha pasado por la Torre de Hércules, ha comprobado que estará cerrada y ha puesto la mirada en la playa como alternativa. "Creo que aquí, en la playa, puede estar uno de los mejores puntos. También pensaba en la Torre de Hércules, pero ya he estado allí y me han dicho que está cerrada. Otra posibilidad sería Monte de San Pedro, aunque para mí queda demasiado lejos porque voy caminando. Así que probablemente me quede por esta zona", señala.

También sabe que no será el único que haya tenido la misma idea. "Probablemente habrá mucha gente. Estará muy lleno mañana por la noche, pero supongo que forma parte de la experiencia. Si tanta gente ha venido hasta aquí es porque quiere estar en un buen sitio cuando llegue el momento", apunta.

El eclipse por sorpresa en vacaciones

No todos los visitantes que vivirán el eclipse han viajado expresamente para verlo. Elena Merino ha llegado desde Madrid para pasar cinco días en Galicia y descubrió que sus vacaciones coincidirían con uno de los acontecimientos astronómicos más esperados del año. "Nosotros habíamos reservado las vacaciones con antelación y no vinimos exclusivamente por el eclipse. Ha sido una coincidencia. Venimos cinco días y, cuando vimos que iba a coincidir con nuestra estancia, decidimos aprovecharlo", explica.

Elena no se considera aficionada a la astronomía. Le parece un fenómeno curioso, pero reconoce que no conoce demasiado sobre él. Aun así, ya tiene preparadas sus gafas para la ocasión. "Tenemos gafas para el eclipse. Esperemos que sean adecuadas, porque hemos visto toda la polémica sobre cuáles sirven y cuáles no, pero las tenemos preparadas. Queremos verlo y, si tenemos suerte y el tiempo acompaña, disfrutarlo", cuenta.

La madrileña Elena Merino visita A Coruña para ver el eclipse / Gus de la Paz

Su familia tiene previsto verlo desde la zona en la que se aloja, sin grandes desplazamientos ni una planificación astronómica previa. El objetivo es estar juntos cuando el cielo cambie. "No hemos buscado un sitio demasiado concreto. Como estamos alojados en un hotel, la idea es quedarnos por esa zona para que no nos pille el eclipse desplazándonos. Si el tiempo acompaña, esperamos verlo bien. Sabemos que aquí será total y que durante unos instantes se oscurecerá", explica.

A pesar de la ilusión, la preocupación por la seguridad ocular también está presente. La cantidad de información que ha circulado en los últimos días sobre las gafas ha hecho que algunos visitantes miren el fenómeno con más precaución.

"Sí que tenemos ganas, pero también da un poco de respeto todo lo que se está diciendo sobre las gafas y la vista. Queremos hacerlo bien y no correr ningún riesgo. Si el cielo está despejado, espero que podamos disfrutarlo porque, al final, no es algo que se vea todos los días", añade.

De Barcelona a Galicia

Otra familia ha llegado desde Cataluña. Roger García y Marco están de vacaciones en A Coruña y su viaje tampoco nació por el eclipse. Tenían previsto pasar una semana en la comunidad gracias a los vínculos familiares de uno de ellos y, después de descubrir que el fenómeno atravesaría Galicia, decidieron incorporarlo a sus planes. "En realidad, el eclipse ha coincidido con el viaje. Teníamos previsto pasar aquí una semana, de lunes a domingo, y después vimos que justo el eclipse se iba a poder ver muy bien desde Galicia", explican.

Roger García y Marco con su familia preparados para ver el eclipse / Gus de la Paz

No esperan una experiencia especialmente larga. Precisamente ahí está parte de su atractivo. "Esperamos que durante la totalidad se vea prácticamente todo oscuro, salvo el Sol cubierto, y que dure alrededor de un minuto. Tenemos muchas ganas. No es algo que se pueda ver con facilidad y, si te toca vivirlo, parece casi una obligación aprovecharlo. Han pasado muchos años desde el último y no sabemos cuándo volveremos a tener una oportunidad así", reconocen.

También hay coruñeses que prefieren no mirar. Mientras unos llegan desde Uruguay, Madrid o Cataluña para buscar un lugar privilegiado, otros han decidido que no quieren mirar el eclipse. Es el caso de Juanma Couto, coruñés, que ha optado por quedarse en casa.

La expectación que ha generado el fenómeno no le ha convencido. Su preocupación está en la seguridad de sus ojos y, sobre todo, en la posibilidad de sufrir un daño sin darse cuenta. "Hay muchísima expectación por el eclipse, pero yo no me siento seguro mirándolo. Me parece un riesgo para la vista. He escuchado a oftalmólogos hablar sobre el hecho de que la retina no tiene sensibilidad suficiente para avisarte en el momento en que se está produciendo el daño y eso me da miedo. No me compensa arriesgarme a tener algún problema de visión por ver el eclipse", explica.

Juanma Couto, coruñés, que ha optado por quedarse en casa en el eclipse / Gus de la Paz

Juanma tampoco confía plenamente en las gafas que se están utilizando para observar el fenómeno. "No confío del todo en las gafas. Sé que hay que utilizar protección y que existen gafas específicas, pero sigo teniendo mis dudas. Prefiero no correr el riesgo", afirma. "Probablemente, lo vea por la televisión o después en redes sociales, con las imágenes que haya grabado otra gente. En directo prefiero no verlo. Estaré en casa y esperaré a que pase", cuenta.

A unas horas de que la Luna comience a cubrir el Sol, A Coruña ofrece así muchas formas distintas de esperar el mismo fenómeno. Federico, mientras tanto, sigue recorriendo la costa con la mirada puesta en el cielo y buscando el lugar exacto desde el que podrá unir en una misma imagen el Sol, la Luna y A Coruña. "Hay que estar preparados para ese momento exacto, pero también hay que disfrutarlo. Podemos sacar alguna fotografía, por supuesto, porque forma parte de lo que hacemos, pero un eclipse total dura muy poco. Cuando llegue ese minuto, lo importante será levantar la mirada y vivirlo. Después ya tendremos tiempo para ver las fotos", resume.