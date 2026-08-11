A Coruña ya está preparada para el eclipse: dispositivo de 400 personas, aparcamientos disuasorios y buses lanzadera

A Coruña ya tiene todo preparado para el eclipse total de Sol de este miércoles 12 de agosto. Solo falta que acompañe la meteorología. La alcaldesa, Inés Rey, explicó este martes que el dispositivo para esta jornada está formado por "400 personas entre seguridad, policía, bomberos, sanitarios y Protección Civil". Se han fijado varios medidas "de movilidad, seguridad y limpieza" para que todos salga bien.

En la coraza del Orzán se instalará el puesto de mando desde primera hora, desde donde se viligará en directo "la situación de la movilidad y el tráfico" en coordinación con la Xunta y la Delegación del Gobierno. Habrá más de 300 efectivos disponibles y se reservan drones de la Policía Local por si fuese necesario utilizarlos.

Se espera una gran afluencia de gente, incluidos cruceristas, aunque la regidora no ha querido concretar una cifra. "Mucha gente se va a desplazar y los hoteles están completos", expuso, aunque agradeció que "los concellos del área retienen población", lo que va a ayudar a "diversificar el público".

Además, los Museos Científicos adelantan su hora de cierre a las seis de la tarde. Tampoco se podrá acceder al campo de golf de A Torre ni la ciudad deportiva Arsenio Iglesias.

Aparcamientos disuasorios

Para evitar atascos y desplazamientos innecesarios, el Concello habilitará en el campus de Elviña aparcamientos disuasorios. Desde allí habrá buses lanzaderas a la plaza de Pontevedra. También se reforzará la línea 3A, con frecuencias cada 15 minutos, para acceder al Monte de San Pedro y O Portiño, que estarán cerrados al tráfico, por lo que solo se podrá acceder en transporte público o a pie.

En cuanto a limpieza, habrá un refuerzo de contenedores, con más de 155 con capacidad para 85.000 litros. Algunos se colocarán en María Pita y Santa Margarita, donde habrá conciertos.

El Concello también instalará aseos químicos en San Pedro y en barrios como Novo Mesoiro. Los locales de hostelería con barras también están obligados a permitir el acceso a aseos o bien instalar baños portátiles.

Inés Rey insistió en tres ideas clave: "planificar los desplazamientos con antelación, en la medida de lo posible ir a pie e intentar ir a puntos de proximidad". El Concello habilitó un mapa interactivo para ver en qué zonas de cada barrio se puede observar el fenómeno.