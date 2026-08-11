Un coruñés pelea cuerpo a cuerpo con un ladrón que entró en su casa y lo retiene hasta que llega la Policía

Según fuentes de los policías de A Coruña, es infrecuente que los delincuentes que operan en la ciudad entren a desvalijar una vivienda cuando los habitantes están dentro, aunque hay excepciones, como los dos ladrones que desvalijaron un piso de la calle del Hospital mientras los residentes dormían. El pasado mes de octubre se registró otro caso: un ladrón entró de madrugada en una vivienda de la ciudad en la que dormían una pareja y la hija de ambos. El hombre, alertado, intentó impedir el delito.

El ladrón forcejeó con él y lo llegó a golpear en varias ocasiones, pero el vecino consiguió sobreponerse y lo retuvo hasta que llegó la Policía Local. El delincuente acaba de aceptar dos años de prisión por el robo, además de pagar una multa y una indemnización por las lesiones que causó al dueño del piso.

Desvalijó el piso mientras la familia dormía

De acuerdo con la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, el crimen se produjo en torno a las 05.15 horas del 17 de octubre de 2025, cuando el ladrón, adicto a sustancias estupefacientes, entró en el edificio en el que vivía la familia, trepó a la ventana que da al patio interior y, desde este, penetró por la ventana del baño en el piso en el que iba a robar. Mientras los habitantes dormían, empezó a revolver el inmueble en busca de objetos de valor. Se hizo con varios billetes y monedas peruanos que sumaban 189 soles, algo menos de 50 euros al cambio actual. También se hizo con dos anillos: se colocó uno en la mano y se guardó el segundo en los calzoncillos.

El dueño de la vivienda sorprendió al criminal en el salón y forcejeó con el ladrón, que intentaba huir con su botín. El criminal le dio varios golpes, el propietario del piso se defendió, y la pelea los llevó a ambos hasta una habitación al fondo de la vivienda. Durante la pelea, una televisión presente en el piso resultó dañada y quedó inservible. Allí, el dueño pudo retenerlo hasta que llegó la Policía Local, sobre las 05.30 horas, y también recuperó el anillo que el ladrón tenía en la mano.

Heridas que tardaron en curar una semana

Los policías hallaron el dinero robado en el bolsillo del ladrón, y, si bien no encontraron en un primer momento el anillo que el delincuente había escondido en los calzoncillos, que el dueño advirtió que le faltaba, acabaron interviniéndolo después de que llevasen al criminal a un centro hospitalario y de que se le cayese mientras se desvestía. El dueño del piso no sufrió heridas graves, pero sí múltiples erosiones en la región cervical y en el tórax, así como dolor en un dedo y la rodilla derecha. Tardaron en curar siete días.

La Fiscalía pedía en un primer momento tres años y diez meses de prisión por robo con fuerza en casa habitada, pero acabó rebajando la pena a los dos años, atendiendo a que el hombre era drogodependiente y aportó dinero para hacer frente a indemnizaciones. El criminal aceptó la pena, así como abonar 120 euros de multa por las lesiones y pagarle al hombre al que agredió 560 euros por las lesiones. También deberá abonarle una suma aún por fijar por el televisor dañado, y pagarle al Sergas por los gastos de atender a su víctima.