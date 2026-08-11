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¿Dónde hay que tirar las gafas homologadas tras el eclipse?

Pertenecen a la fracción resto, es decir, la basura que no se puede reciclar de forma fácil

Sigue en directo todos los detalles del eclipse

Varias personas observan, con gafas, un eclipse parcial en A Coruña en 2025

Varias personas observan, con gafas, un eclipse parcial en A Coruña en 2025 / G. Barreiros

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Ana Carro

A Coruña

A solo unas horas de que sea el eclipse total de Sol, todavía quedan algunas preguntas por contestar. Ya se sabe qué gafas hay que usar y cuándo hacerlo, qué lugares se recomienda visitar y dónde aparcar el coche para evitar grandes atascos. Pero hay una cuestión en la que muchos, quizá, ni siquiera han pasado y que es igual de importante. ¿Dónde se tiran las gafas después de usarlas? La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, detalló este martes en la presentación del dispositivo de seguridad para el 12 de agosto que pertenecen "a la fracción resto", es decir, la basura que no se puede reciclar de forma fácil.

En A Coruña, una vez acabe la observación de la ocultación del Sol, las gafas deberán depositarse en el contenedor gris. Eso si las personas se quieren deshacer de ellas, pues habrá quien quiera guardarlas como recuerdo. Y solo como eso, ya que aunque exista la posibilidad de ver otro eclipse dentro de unos años o se visite otra ciudad para repetir experiencia, es mejor hacerse con unas nuevas.

Hay que tener en cuenta que las gafas tienen que estar homologadas para la observación solar directa, contar con la certificación ISO 12312-2 y encontrase en perfecto estado. Es importante comprobar que los filtros no presenten arañazos, grietas, agujeros o cualquier otro tipo de deterioro antes de utilizarlas.

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Para evitar que no acaben tiradas en la calle o en el contenedor incorrecto, el Concello instalarán unos 60 colectores de fracción resto en diferentes zonas de la ciudad.

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