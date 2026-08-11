El eclipse total de sol en A Coruña en directo: sigue todos los detalles sobre el fenómeno astronómico del año

Este próximo miércoles 12 de agosto, los coruñeses viven un día histórico que no volverá a repetirse este siglo y que coloca a A Coruña como ubicación privilegiada ya que será la ciudad europea con más tiempo de exposición al eclipse total. Consulta las mejores localizaciones, el dispositivo de seguridad, las medidas de protección y todos los detalles sobre un acontecimiento único.