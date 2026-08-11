En Directo
El eclipse total de sol en A Coruña en directo: sigue todos los detalles sobre el fenómeno astronómico del año
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Este próximo miércoles 12 de agosto, los coruñeses viven un día histórico que no volverá a repetirse este siglo y que coloca a A Coruña como ubicación privilegiada ya que será la ciudad europea con más tiempo de exposición al eclipse total. Consulta las mejores localizaciones, el dispositivo de seguridad, las medidas de protección y todos los detalles sobre un acontecimiento único.
- La alcaldesa de A Coruña destituye al concejal de Urbanismo ante el Icomos y como presidente de la comisión del plan de la Ciudad Vieja
- El barrio de A Coruña para huir de la nubosidad en el eclipse total de 2026: 'Aquí estamos por encima de las nubes
- Nueva batalla judicial por la cárcel de A Coruña: el Estado lleva al Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo
- Incertidumbre sobre el estado del cielo en A Coruña por el eclipse: la Aemet pronostica sol, pero MeteoGalicia duda
- El histórico bar de A Coruña con una empanada casera que probó el Papa: 'Llegamos a vender 900 en un día
- La guía definitiva para ver el eclipse solar en A Coruña: recomendaciones, uso de las gafas y zonas a las que no se puede ir
- Cambio de enfoque en la lucha del Ayuntamiento de A Coruña contra el cambio climático: abandona la Oficina y el plan estratégico por un 'enfoque integral
- La compra de un edificio de Greenalia impulsa la expansión hotelera en San Andrés, en A Coruña