A Gaiteira homenajeará durante sus fiestas a Cañita Brava, uno de sus vecinos más ilustres

A Gaiteira celebra este fin de semana sus fiestas patronales que comenzarán con un homenaje el viernes 14 de agosto a uno de sus vecinos más ilustres, el artista polifacético Cañita Brava, una de las figuras más populares y queridas vinculadas a la historia del barrio.

El acto estará organizado por la Asociación Veciñal e Cultural Oza-Gaiteira-Os Castros junto con el Concello de A Coruña, y se celebrará en la propia calle de la Gaiteira a las 19.00 horas dentro de la programación de los festejos del barrio. Precisamente el actor, de 80 años, anunciaba a comienzos de este año que padece cáncer de colon.

En el homenaje, al que incluso acudirá la alcaldesa Inés Rey, se le entregará un diploma de reconocimiento y se descubrirá una placa conmemorativa que servirá para que su figura perdure en la historia del barrio. "Cañita Brava forma parte da memoria sentimental de varias xeracións de coruñeses e coruñesas. É unha persoa moi popular e querida que nunca esqueceu as súas raíces nin a súa vinculación coa Gaiteira, e esta homenaxe é unha maneira de devolverlle todo o agarimo que sempre recibiu da veciñanza", explica la alcaldesa en una nota de prensa.

Fin de semana de fiestas en A Gaiteira

Entre el 14 y el 16 de agosto A Gaiteira vivirá su fin de semana grande con un amplio programa de actividades culturales y musicales que se repartirán entre la propia calle peatonal y el Parque Europa. El programa comenzará el viernes con un pasacalles a las 18.00 horas y una hora después el homenaje a Cañita Brava. Ya durante la noche se vivirá la primera jornada del Lembranza Rock con los conciertos de Zavala + Cantareiras, Loita Amada y Grande Amore.

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Al día siguiente también habrá pasacalles, feria de artesanía, actividades familiares, batucada y espectáculos en la calle y, a la noche, la segunda jornada de Boogies, Océano Eskizo, Ortiga y Rapariga DJ. Las fiestas terminan el domingo 16 con una sesión vermú a cargo de Momboi, seguida de las actuaciones de Bule Bule Band y Filloas, que cerrarán este año.