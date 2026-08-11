La hostelería de A Coruña evita la huelga del eclipse: patronal y sindicatos llegan a un acuerdo a seis horas del inicio con subida de sueldo del 3% este año

Tras más de un año de negociaciones por la renovación del convenio de hostelería de la provincia de A Coruña, desencuentros entre patronal y sindicatos y acusaciones de bloqueo, los representantes de los trabajadores y los empresarios han llegado este martes a un acuerdo de mínimos que permitirá desconvocar la huelga convocada por Comisiones Obreras, CIG y UGT para este miércoles, el día del eclipse. Según han confirmado a este diario fuentes presentes en la reunión, se ha firmado un pacto de mínimos y se ha desconvocado la huelga. Entre las condiciones, un incremento salarial de 500 euros para 2025 y un 3% este año.

El pacto se cerró en torno a las 18.00 horas de la tarde, en una reunión que empezó algo después de las 11.00 horas del martes, en la Escola Universitaria de Relacións Laborais de A Coruña, como habían solicitado los sindicatos. Las conversaciones por el nuevo convenio habían empezado hace más de un año, concretamente en enero de 2025, pues el anterior acabó el año pasado, y pusieron en juego las condiciones laborales de cerca de 20.000 trabajadores.

Revisiones en base al IPC

De acuerdo con un comunicado conjunto de sindicatos y organizaciones empresariales, se acordó un incremento salarial de 500 euros lineales para el año 2025, que se debe pagar, como máximo, el 31 de octubre de este año. Esta cantidad no será aplicada en las tablas salariales, que en 2026 se actualizarán un 3%. En 2027 el incremento será del 3,5% y en 2028 del 3%, y las alzas de estos dos ejercicios "serán revisables conforme al IPC de cada año".

Las empresas acuerdan abonar el 100% del complemento de incapacidad temporal, "conforme a lo establecido en el convenio vigente", pero no tendrán que hacerlo en los casos en los que acaba un contrato de trabajo de duración determinada. Las partes acuerdan continuar negociando, y tendrán una nueva reunión el 17 de septiembre, a las 11.00 horas, en la sede del Consello Galego de Relacións Laborais, en Santiago de Compostela. Las dos partes acuerdan "mantener la paz social durante el proceso de negociación hasta su conclusión", y los sindicatos acuerdan la "desconvocatoria de la huelga y de las movilizaciones que habían sido convocadas".

Puntos de choque

Los dos puntos principales en juego tenían que ver con las remuneraciones. De acuerdo con el responsable de Acción Sindical de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras, Juan Zas, la patronal les llegó a proponer que no hubiese un aumento de sueldo en 2025 y un incremento del 1% en 2026 que "no iría al salario base". Y el "mayor problema" para llegar a un acuerdo, según Zas, fue que la patronal insistió en recortar el dinero que pagan los empresarios, por convenio, a los empleados que están de baja, un beneficio que los sindicatos insisten en mantener.

Así lo confirma responsable de hostelería de la CIG en la comarca de A Coruña, Iago Barros, que, el día antes de la reunión, defendió que para desconvocar la huelga habría que llegar a un acuerdo de mínimos de revisión salarial, y la patronal tendría que mantener el pago en situación de baja, pues prescindir de este supone para el trabajador "vivir na miseria, non poder pagar o teu piso". De acuerdo con el sindicalista, la hostelería "non é un sector en crise, todo o contrario", y los empresarios "din que non atopan persoal pero queren recortes".

Ángel Fernández Pintor, responsable de hostelería de UGT en la provincia de A Coruña, defendió antes del encuentro que los empresarios insistieron "en cada una de las anteriores reuniones" en recortar en el complemento que pagan a los trabajadores en baja, lo que sería una "pérdida salarial" de algo que es "lo poco bueno que le queda a este convenio".