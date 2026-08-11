Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este martes 11 de agosto
Viñetas desde o Atlántico centra gran parte de la programación de ocio y cultura en la ciudad, pero hay más. Repasa todas las citas y haz tus planes
Una noche de rock gallego con The Rapants
El grupo gallego The Rapants presenta en directo su último trabajo, Rapants Club, con el que llevarán su guitarreo y el rock que los ha caracterizado en temas como Cariña de Raposo, O Avión o Rue Franklin.
Horario: 22.00 horas.
Lugar: Plaza de María Pita
Apertura de la muestra de premios Castelao 2026
Los autores gráficos Manu Barreiro, Elías Taño y Giovanna Lopalco, últimos ganadores de los premios Castelao, realizan una visita guiada en la jornada de apertura de la muestra deestos galardones.
Horario: 11.00 horas.
Lugar: Casa da Cultura (Calle Durán Loriga, 10)
Visita guiada por el arte gráfico con Miguel Robledo
El autor del cartel de la actual edición de Viñetas desde o Atlántico, Miguel Robledo, realizará una visita guiada por la exposición que permanecerá abierta al público en el Palacio Municipal.
Horario: 12.00 horas.
Lugar: Palacio Municipal (Plaza de María Pita)
Firmas de autores por Viñetas desde o Atlántico
La segunda jornada de Viñetas desde o Atlántico presenta tres turnos de firmas, con Lisa Lugrin, Clément Xavier, Xulia Pisón, Alberto Taracido o Miguel Robledo.
Horario: Desde las 12.30 horas.
Lugar: Diferentes localizaciones
Mitos y leyendas sobre los eclipes, en conferencia
La astrofísica Eva Villaver impartirá una conferencia divulgativa sobre la historia, la cultura y la ciencia detrás de los eclipses, atendiendo a la historia y el estudio de las diferentes civilizaciones sobre este fenómeno astronómico.
Horario: 19.00 horas.
Lugar: Auditorio Sede Afundación (Cantón grande, 8)
Narración oral para niños con Cascarillarte
El espectáculo Os Contos de Pablísimo se presentan en Palavea como parte del programa de Cascarillarte. Este número, orientado a público infantil al igual que los demás, es de narración oral.
Horario: 19.30 horas.
Lugar: Centro cívico Palavea (Calle de Palavea)
Clase magistral de dibujo con Miguel Fernández
El dibujante Miguel Fernández Vázquez y el historiador Javier Gómez Vila imparten una clase magistral como parte de Viñetas desde o Atlántico, bajo el nombre Cómo se hizo ‘Polvo, barro y fe’.
Horario: 12.00 horas.
Lugar: Biblioteca de Estudos Locais (Calle Durán Loriga, 10)
El cineasta Alberto Taracido, a entrevista
El cineasta de animación y artista gráfico, Alberto Taracido, se enfrenta a las preguntas de Sira González en una entrevista como parte del programa de Viñetas desde o Atlántico.
Horario: 13.00 horas.
Lugar: Carpa Rúa BD Jardines de Méndez Núñez
Doble sesión de cine de animación en el Colón
El ciclo Cine BD, de Viñetas desde o Atlántico, realiza una sesión doble de cine de animación con Los Simpson y Aquí donde estoy.
Horario: 17.00 y 19.00 horas.
Lugar: Teatro Colón (Avenida de la Marina, 7A)
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