Un incendio en Penamoa amenaza casas y moviliza dos helicópteros

Un incendio declarado esta tarde en Penamoa, en la parroquia de Visma, obligó a desplegar un amplio dispositivo de extinción ante la proximidad de las llamas a varias viviendas. El fuego comenzó a las 19.17 horas y generó una gran columna de humo que pudo verse desde distintos puntos de A Coruña, incluidas las playas, y que llegó hasta el entorno del centro comercial Marineda City.

La Consellería de Medio Rural movilizó a un agente, cinco brigadas, dos motobombas y dos helicópteros para combatir las llamas. En un primer momento se desplazó a la zona un aparato y, ante la evolución del incendio, se incorporó un segundo. Al operativo se sumaron tres dotaciones de los Bomberos de A Coruña.

El incendio se declaró en una zona de vegetación próxima a varias casas de Penamoa, lo que elevó la preocupación durante los primeros minutos. Los medios aéreos realizaron descargas sobre el terreno mientras las brigadas y los bomberos atacaban el fuego desde tierra para evitar que avanzase hacia las viviendas.

El dispositivo logró frenar con rapidez la propagación de las llamas. Medio Rural dio por estabilizado el incendio a las 20.25 horas, poco más de una hora después de su inicio. La Xunta no disponía a esa hora de una estimación de la superficie afectada, aunque la rapidez con la que se consiguió estabilizar hace pensar que el área quemada no será muy extensa.

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