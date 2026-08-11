Javier Saavedra, director de Los Satélites: "Las fiestas de María Pita deberían dedicarle un día a las verbenas"

Los Satélites, con casi nueve décadas de trayectoria, actuarán el próximo 12 de agosto a las 22.00 horas en la plaza de María Pita dentro del programa de las fiestas de A Coruña. Su concierto coincidirá con una jornada especialmente señalada para la ciudad, marcada por el eclipse total de Sol y la disputa del Trofeo Teresa Herrera frente al Real Madrid. La formación afronta el reto de adaptar su espectáculo al público coruñés con el objetivo de mostrar la esencia de las verbenas gallegas, combinando los éxitos más actuales con los clásicos ligados a la figura de Pucho Boedo, cuyo legado fue uno de los motivos que impulsaron su contratación.

¿Qué significa para la orquesta actuar en la plaza de María Pita?

Vamos con mucha expectación, con muchas ganas y con ese gusanillo de que todo el mundo dice que va a ser una invasión de gente. Vivir esa experiencia tiene que ser muy bonito e ilusionante. Por supuesto, la plaza de María Pita es lo mejor… Si me dicen que escoja tres sitios para tocar, los que más me gustan serían la plaza de María Pita, la plaza de María Pita y la plaza de María Pita.

Presentación de la actuación de Los Satélites en el Planetario de A Coruña con Javier Saavedra a la derecha. / LOC

El concierto coincide con una jornada muy especial para A Coruña. ¿Lo han tenido en cuenta al preparar el espectáculo?

Sí. Coincide con el eclipse pero es que también con el primer partido del Deportivo otra vez en Primera División frente al Real Madrid, el Teresa Herrera. Es un día muy especial en todos los aspectos. Nosotros ya teníamos preparado el repertorio que habíamos pensado para el homenaje por el aniversario del fallecimiento de Pucho Boedo, con Paco Lodeiro, pero al encontrarnos con que también va a haber muchísima gente de fuera, nos gustaría que vieran cómo son las verbenas de Galicia, qué es una orquesta de verbena y cuál es el repertorio que hacemos. Vamos a repartir el concierto en dos partes alternadas: una con canciones de Pucho Boedo, sobre todo las más animadas para que la gente se lo pase bien, y otra con la música que hoy se hace en las verbenas, los éxitos del momento y canciones de la orquesta de toda la vida. Una mezcla de todo para decir: "Esto es una orquesta en Galicia".

¿Sienten que van representan a la verbena gallega ante el público tan variado?

Claro. Cuando tocamos en pueblos por los que pasa el Camino de Santiago, la gente se sorprende muchísimo de lo que tenemos aquí en Galicia: de los montajes, del tipo de formación que es una orquesta, porque eso es algo muy peculiar de aquí y en otras partes del mundo no existe. Les resulta muy chocante que haya semejante montaje y toda esa organización, que no haya vallas para entrar, que sea gratis. Preguntan: "¿Pero esto no hay que pagarlo? ¿Quién organiza todo esto?". Aquí en Galicia lo vemos como algo normal porque forma parte de nuestra tradición, pero quien nunca lo ha visto se queda sorprendidísimo. La gente que venga a María Pita y quiera ver una orquesta gallega al uso intentaremos que encuentre una pequeña muestra de lo que es una verbena. Si vas a ver a un artista, escuchas todo el tiempo su repertorio y su estilo. Una orquesta, en cambio, tiene un repertorio muy variado, toca de todo e intenta que la gente se lo pase bien. Eso es lo que queremos transmitir.

La orquesta ha conseguido mantenerse porque ha sabido adaptarse al paso de los años.

¿Cambiará el montaje respecto a una verbena habitual?

Tenemos que adaptarnos al escenario que ya está montado en María Pita. No podemos llevar nuestro escenario sobre el camión, porque allí el sistema es diferente. Pero la música es la música, y eso no lo cambia nadie.

¿Qué representa Pucho Boedo para Los Satélites y para la música gallega?

Es un referente para muchísimos cantantes y para muchas orquestas. Marca el estilo de música que gusta en Galicia. Sobre todo como cantante, como voz, como referencia, por su forma de cantar, de expresarse y de transmitir la música. Pucho Boedo es de lo más representativo que hay en Galicia.

Los Satélites acumulan casi nueve décadas de historia. ¿Cómo ha cambiado la orquesta?

Desde 1938 han cambiado muchísimas cosas. Al principio la instrumentación era distinta porque se trabajaba mucho en lo que entonces se llamaba cabaret. Antes los artistas llegaban con las partituras debajo del brazo; no existían los playbacks. Venían al local donde actuaban y los músicos tenían que acompañarlos leyendo las partituras. Por eso la formación tenía muchos instrumentistas que además doblaban instrumentos. Incluso había sección de violines. Hoy eso ya no existe. La orquesta ha conseguido mantenerse porque ha sabido adaptarse al paso de los años.

¿Cómo se consigue innovar sin perder la identidad de Los Satélites?

Eso sí que es difícil. Si hoy enciendes cualquier radiofórmula verás que ninguna canción está pensada para una formación como la nuestra. Por eso no queda más remedio que adaptar esas canciones a la instrumentación de la orquesta. Para eso necesitas un buen arreglista, saber qué puede funcionar y rezar para que después le guste a la gente.

Aunque no sea el eje principal de las fiestas, por lo menos un día debería dedicarse a la verbena porque es tradición en Galicia.

¿Cómo deciden el repertorio de cada actuación?

Tenemos que adaptarnos al horario que nos toca. Nosotros no lo escogemos. Nos dicen si actuamos primeros, segundos o a qué hora empezamos. Hemos empezado conciertos a las siete de la tarde y también a la una y media de la madrugada. No es el mismo público el que tienes a las siete, a las diez o a la una de la mañana. Por eso hay que adaptar el repertorio al público que tienes delante.

¿Hay alguna cita que haga especial ilusión repetir cada verano?

La de María Pita, sin duda. Además, hasta el año pasado llevábamos cuarenta años sin tocar aquí. La vez anterior todavía era una plaza de tierra, no había aparcamiento subterráneo y tenía árboles plantados. Imagínate. Nosotros estaríamos encantadísimos de volver todos los años.

¿Considera que la verbena debería tener más presencia en las fiestas de A Coruña?

Yo creo que sí. Aunque no sea el eje principal de las fiestas, por lo menos un día debería dedicarse a la verbena porque es tradición en Galicia. Serviría para darle visibilidad, respetar esa tradición e incluir algo que mucha gente considera necesario. Son 31 días de fiestas y no hay un solo día dedicado a la verbena.

¿Sienten el cariño de la gente?

Sí. Donde más se nota es en las contrataciones. Ahí sí puedo decir que somos los más queridos de Galicia porque a estas alturas ya tenemos fechas contratadas para 2031. Si alguien quiere una fecha de agosto, tiene que irse a 2029. Agosto de 2027 y de 2028 ya está completo. Eso significa que la gente te aprecia, quiere contar contigo y no quiere quedarse sin la orquesta. Hay ayuntamientos que, en cuanto ganan las elecciones, llaman y dicen: "Este año gobernamos nosotros, guárdanos las fechas para toda la legislatura". Y te contratan para cuatro años.

Somos los más queridos de Galicia porque a estas alturas ya tenemos fechas contratadas para 2031.

Después de tantos veranos, ¿cómo se evita caer en la rutina?

Yo llevo con la música desde los seis años y tengo 59. Es mi profesión y es lo que me gusta hacer. Lo vivo y lo disfruto. Hacer que la gente se lo pase bien es muy gratificante. Bajas del escenario y la gente te felicita. Te dicen: "No dejéis esto porque nos da la vida; es la forma que tenemos de salir, bailar y disfrutar". Es un trabajo muy agradecido. Vas a un pueblo y todo el mundo está feliz, de fiesta, con las calles engalanadas, las luces, la gente arreglada… Es muy bonito. Además, cada día estás en un sitio distinto. Hay quien lo ve como un inconveniente, pero para nosotros es un aliciente. Yo empecé con seis años en una banda de cornetas, luego pasé a una banda de música, después estuve cuatro años en otra orquesta y el resto de mi vida en Los Satélites. Hacemos entre 180 y 200 actuaciones al año. Si sumas todos esos años, imagínate la cantidad de lugares en los que hemos tocado. Y aun así, cada verano seguimos descubriendo sitios nuevos.

¿Qué espera del concierto de María Pita?

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Que a la gente le guste. Los coruñeses son un encanto. Siempre reciben a todo el mundo con los brazos abiertos. Luego podrá gustarles más o menos lo que hacemos, pero como anfitriones, de verdad, chapó.